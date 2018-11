Čistky v Brně? Nová koalice vyměnila členy představenstev v městských firmách

— Autor: ČTK

Nová brněnská koalice vyměnila většinu členů představenstev a dozorčích rad v devíti firmách vlastněných městem. V představenstvech budou členové nové koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD, v dozorčích radách bude mít zástupce i opozice. Novinářům to řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). V opozici je ANO a SPD. Z devíti předsedů představenstev zůstanou asi jen dva, a to Miloš Havránek v dopravním podniku a Antonín Crha (KDU-ČSL) ve Starez-Sportu. Naopak jako předseda představenstva skončí u veletrhů Jiří Kuliš nebo u Brněnských komunikací Richard Mrázek (ANO). Toho by mohl nahradit radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).