Máme snad presumpci neviny! Ministr Mynář byl natvrdo odsouzen! U Jílkové se všichni pohádali kvůli Babišovi

Moderátorka Jílková se zeptala Kocába, proč se domnívá, že je potřeba vyrazit do boje, a jaké listopadové hodnoty jsou podle jeho názoru pošlapávány. Ten jí odpověděl, že v roce 1989 byla velká snaha zbavit se komunismu, a že dnes jsme svědky návratu KSČM k moci. Však také vidíme inklinace směrem k východu. Navíc je patrné pošlapávání principů liberální demokracie a lidských práv, která začínají být některým skupinám lidí i pro smích. Vstoupili jsme do EU a do NATO. Momentálně se naše účast v těchto mezinárodních sdružení rozporuje. Všechny tyto hodnoty dostávají takříkajíc na frak. Populismus, dehonestace a paušalizace nejsou dnes už ničím výjimečným.

Ne jeho slova reagoval poslanec Bláha, který řekl, že se společnost neuvěřitelně rozděluje, a že tomu nepřispívají jenom politici, ale i média. Neustále se vyhraňujeme, kdo je kdo. Není výjimkou, že se lidé nenávidějí, protože mají jiné stranické preference, ačkoliv se znají desítky let. Každý máme svůj podíl na polarizaci společnosti. Jílková mu do toho vstoupila a řekla, že on sám je za vládní stranu. Bláha oponoval, že šel do politiky, aby zastupoval zájmy obyčejných lidí, kterým chce pomoci.

Analytik Jelínek oponoval, že je naprosto normální, když je voličský elektorát rozdělený, pokud jde o střet pravice s levicí, protože každý politický proud nabízí svůj ideál uspořádání společnost. To, co považuje za donebevolající, je když se veřejná diskuze točí okolo něčeho jiného, než politického středu. Jedná se o například o kauzy politiků. Sám si pamatuje doby, kdy politici abdikovali na svojí funkci, aniž by vůbec došlo k zahájení trestního stíhání. Výjimkou nebyly ani případy, kdy premiér složil svojí funkci pouze kvůli samotnému zásahu na Úřadu vlády. Dnes se nacházíme v době, kdy si dovedeme v podstatě představit cokoli.

Jílková se proto zeptala Bláhy, proč předseda ANO Babiš neodešel z funkce, když je trestně stíhaný. Ten jí odpověděl, že může být stíhána i ona, pokud na ní někdo něco ušije. Nelze vyloučit, že celá kauza byla pouze vykonstruovaná za účelem odstranění "nepohodlného" vítěze. Dále se do diskuze dostalo také téma, co dělat, když někdo, kdo dostal mandát od voličů, aby hájil jejich zájmy, odejde. Pokud se v Poslanecké sněmovně neustále hádáme, tak nemáme šanci nic prosadit.

Kocáb vysvětlil, že presumpce neviny je civilizačním výdobytkem, který je nutné zachovávat. Nicméně záleží na tom, jak a na kom jej lze uplatňovat. U premiéra, nebo ministra vnitra, či jiných vrcholných pozicí, kde je možné zabránit průchodu práva, se jedná o něco jiného. Je-li politik bezúhonný a něco se na něj objeví,tak by měl mít právo, aby s ním bylo zacházeno, jako s nevinným. V případě, že je v součtu jeho činů hodně poklesnutí, čímž se snížila jeho důvěra, tak je situace jiná, a dotyčný by z toho měl vyvodit patřičné důsledky a nebrat stát jako jakýsi pomyslný štít pro zakrytí svůj neduh.

Následovala přestřelka mezi Kocábem a Bláhou kvůli nekompetentnosti premiéra Babiše, zejména kvůli jeho angažmá v StB. Paní z publika se pak zeptala Kocába, jakým právem sám sebe klade nad nezávislé soudy. Co si vůbec dovoluje soudit lidi?! Ten jí odpověděl, že premiér Babiš má na svém triku tolik skandálu, že je nepřijatelné, aby dál stál v čele vlády. Politolog Buquoy se k tomu vyjádřil tak, že presumpce neviny opravdu znamená předpoklad bezúhonnost, dokud není dotyčná osoba odsouzená. Premiér Babiš nebyl ještě pravomocně odsouzen, ale Kocáb z něj ihned udělal zločince.

Jílková se proto zeptala místopředsedy Vystrčila, proč dělá nad Babišem ukvapené závěry, když jsou tyto záležitosti v kompetenci soudů. Bylo jí vysvětleno, že premiér vládne mocí, a že může ovlivňovat činnost policie a státního zastupitelství. Základem právního státu je nezávislost justice. Tady nejde o to, zda je, či není premiér viní, nýbrž o střet zájmů. Nikde nemáme jistotu, že nebudou orgány činné v trestním řízení neovlivněné shora.

Ke slovu se dostal předseda Okamura, který vysvětlil, že je pro SPD už od začátku špatné, když je premiér, či jakýkoliv člen vlády trestně stíhaný. Nicméně když vidí diskuzi, tak vnímá určitý deficit v českém ústavním systému, a to absenci přímé demokracie. Podle Okamury je chyba, že se dělají pouze veřejné a mediální kampaně, a že lidé nemohou buď politika odvolat, nebo se vyjádřit v referendu. Nevyšetří-li se Babišova kauza, budeme tady ještě tři roky házet hrách na zeď. Jílková také zmínila, že by český prezident Miloš Zeman neváhal pověřit Babiše sestavením vlády znovu. Okamura také řekl, že českým soudům nevěří, protože natvrdo odsoudily Mynáře, aby to pak Vrchní, a pak následně Nejvyšší soud zrušil.

Jelínek zmínil také další trestně stíhané politiky, včetně Parkanové, Nečase, Čunka, Ratha a Jourové. U všech by se dalo říci, že to bylo účelové. Jako politici by si ale měli být vědomi své role ve společnosti. Protože přeci jenom jako ústavní činitelé, ať už si o tom myslí, kdo chce,co chce, mají moc a přístup k citlivým informacím. V případě politiků by měla platit v určité míře jakási presumpce viny. Sám T. G. Masaryk řekl: "Neoddělujme politiku od mravnosti".

Okamura reagoval, že on sám byl vyšetřován kvůli údajnému vytunelování Úsvitu přímé demokracie. Sluníčkáři, jak sám uvedl, na něj plivali přímo na ulici a nakonec se ukázalo, že nic neudělal. Kocáb však dále trval na tom, že Babiš ovlivňuje média, která by měla být hlídacím psem demokracie. Bláha argumentoval, že jsme dříve byli vychováváni k nedůvěře vůči tisku. Dříve jsme spolu uměli vycházet, ale dnes lidé nevědí, komu vlastně mají věřit. Výjimkou nejsou případy, kdy novináři něco řeknou, a pak to následující den rozporují.

Jílková dala prostor lidem z publika. Paní řekla, že máme zákony o veřejnoprávních médiích, který reguluje Českou televizi, Český rozhlas, ale i Českou tiskovou kancelář. Jak ona jako občanka tedy nemůže věřit státem vlastněným sdělovacím prostředkům? Jiný pán oponoval, že osobnosti, jako Jourová, Parkanová a Nečas ve srovnání s Babišem odstoupili. Bláha vysvětlil, že jsou patrné snahy dobré a úspěšné politiky vystrnadit, a to v podstatě za každou cenu. Jedná se o nečistý boj lidí bez programu a vize.

Jílková si ještě vyměnila pár slov s Okamurou, který si ještě postěžoval, že nebyl pozván do pořadu Václava Moravce, a že Babišova vláda v rozpočtu počítala se zvýšením dávek pro nepřizpůsobivé. Mluvilo se ještě také o stranické disciplíně. Paní z publika si ještě postěžovala na to, že se pořád mluví jenom o Babišovi, a že se neřeší problémy občanů.

Další člověk si stěžoval na polarizaci společnosti, kterou způsobuje, že jedná strana předloží argument, a druhá strana reaguje něčím jiným. "Jedna strana o koze, druhá v voze," dle jeho slov. K tomu se vyjádřila občanka, která řekla, že by lidé měli mít právo premiéra odvolat.