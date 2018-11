Ani týden po bitvě se neobjevil žádný generál, který by se dokázal Babišovi postavit

Měl to být souboj na ostří nože, který měl vyvrcholit v sesazení premiéra a novou vládou. Jak je však již v české politice zvykem, skončila promrhaným jednacím dnem Sněmovny a naprostou fraškou. Opoziční strany vyčetly vládě naprosto vše. Od nedostatečné digitalizace přes schodkový rozpočet až po arogantní chování. Hlasování skončilo vítězstvím vlády a opozici může těšit jen to, že pro vládu bylo 92 hlasů poslanců, zatímco proti ní jen o dva hlasy méně.

Hlasování pro vládu dopadlo uspokojivě. Podařilo se ji ho ustát i přes absenci poslanců ČSSD. Socialisté si vybrali toto řešení, aby ukázali, že s Babišem nejsou na jedné lodi. Ministerské posty však v jeho vládě neopustili. Tudíž svoji bárku nechávají ledoborcem Babišem táhnout dál. Pro Babiše to znamená, že pokud se neobjeví nic závažného, co by jejich koexistenci skutečně extrémně narušilo, vláda dopluje i přes rozbouřené moře do přístavu, tedy voleb v roce 2021.

Horší zprávy přineslo pro opozici. S tím, že se jí vládu nepodaří sestřelit, se počítalo. Daleko víc alarmující zpráva pro opozici je, že Babišovi a jeho hnutí nemůže konkurovat. V první řadě nedokázali formulovat odpověď na otázku, co by bylo, pokud by vláda skutečně padla. Jaká by byla nová vláda? Piráti od začátku tvrdí, že do žádné vlády v tomto volebním období nechtějí. ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN by se své účasti ve vládě nebránily, ale bez podpory KSČM a SPD nemají dost hlasů. A s nimi se zaplétat nechtějí. Možná by to šlo i s ANO, ale pouze bez Babiše. To je ovšem pro ANO nemyslitelné.

Nejčistším řešením by byly předčasné volby, které poněkud nesměle navrhla ČSSD. Předseda ODS Petr Fiala by pro ně byl. Šmahem je však většina stran odmítla. Výmluvy byly různé. Předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí že to je jen socialistický alibismus. TOP 09, KDU-ČSL a STAN se skryly za obvyklou floskuli o tom, že voliči rozdali karty a on s nimi musí hrát. Vzhledem k jejich volebním preferencím se tomu nelze ani divit.

To, proč nechtějí opoziční strany nové volby, se ukázalo právě v debatě o vládě. I nefanoušek Babiše musel uznat, že jeho projev byl plamenný, dokázal argumentovat a tvrdě se ohrazovat vůči svým kritikům. Dokázal hrát na city a je samozřejmě jasné, že v jeho obhajobě byl i kus demagogie. Smutnější byl pohled na opozici. Fakticky jediným, kdo dokázal držet s Babišem v debatě krok, byl sněmovní veterán Miroslav Kalousek.

Ten je ovšem natolik „profláklou“ politickou osobností s dlouhou a kontroverzní historií, že je pro většinu lidí nevolitelný. Projev Petra Fialy byl sice plný jasných fakt, ale sám Fiala je tak prkenná a školometská osobnost, že je jasné, že svým charisma davy - natož Babišovo voliče - pro ODS nestrhne. Předseda Pirátů Ivan Bartoš od té doby, co vyměnil džíny za oblek, poněkud ztratil tah na branku a nepochybně už jeho osobnost netáhne ani mnoho mladých. Jeho kolega Michálek svým plamenným projevem sice zaujal, ale svými vývody by se hodil spíše do TOP 09. O výkonech ostatních kolegů se raději nevyjadřovat.

Největším problémem naší opozice není Babiš, ale naprostá absence osobností, které mu mohou v politické rovině konkurovat. Ještě horší je téměř úplná absence programové alternativy a vize. Opozice se může vysmívat Babišově vizi obsažené v brožuře s obrázky „O čem sním, když náhodou spím“, ale podobné jednoduché a čtivé představení svého programu a vize nedokázala zatím dát do hromady.

Většinu programu opozičních stran dnes tvoří program antibabiš. ODS někdy vyrukuje se svojí stálicí, tedy snižováním administrativy a podporou podnikání. To již ji však nikdo po zkušenostech s její vládou moc nevěří. Piráti občas pípnu o digitalizaci a legalizaci. Co s důchody? Zdravotnictvím? Sociálním systémem? Obranou? O tom se debata nevede.

A přitom je to nejlepší možnost, jak se dostat ANO a Babišovi na kobylku. Nabídnout lidem alternativu. Říct, že to jde i jinak. Že stát lze řídit i jinak než jako firmu, jak tvrdí Babiš. Nabídnout alternativu za EET. Vysvětlit a představit reálný plán, co se zdravotnictvím a sociálním systémem. A klidně i s obrázkem. Ať to pochopí každý. Dokud to opozice nepochopí a alespoň se nepokusí podobnou alternativu k Babišovi formulovat, bude jeho ANO a on sám české politické scéně dominovat. A to i přes jeho skandály.