Zeman vysvětlil, proč nepožádal v Číně o pandy

— Autor: ČTK

Prezident Miloš Zeman by se v Číně přimluvil za zapůjčení pandy velké do pražské zoo. Její ředitel Pavel Bobek ale podle něj se svým čínským partnerem vůbec nejednal. Zeman to dnes řekl v televizi Barrandov. Bobek ve středu uvedl, že Zeman svůj čínský protějšek o pandy nepožádal a pro Česko je nezískal.