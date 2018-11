Dohra Zemanova výstupu na Barrandově: Bez komentáře. Ať to klidně zvrátí, když přitom mine klenoty...

Podle Zemana Petříček seznam top ambasád upravil bez konzultace s prezidentem a premiérem, jeho postup je neprofesionální a Petříček dělá hrubé chyby. Petříčka označil za neúspěšného politika, protože opakovaně v Praze neuspěl v komunálních volbách.

Uvedl také, že premiér Andrej Babiš (ANO) si mu stěžoval na negativní vliv europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministerstvu zahraničí. Za vyřazením Budapešti ze seznamu klíčových ambasád může být podle Zemana právě Poche.

Zeman svými slovy popudil některé politiky. „Zahraniční politika ČR v praxi. Jak chceme být pro naše partnery v zahraničí důvěryhodní a čitelní, když prezident kritizuje ministra zahraničích věcí v přímém přenosu? Ambasády mu nevadí, vadí mu jeho prohlášení k Rusku. Zvykli jsme si, že je to už normální,“ postěžoval si místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Tím ale zdaleka neskončil. „Bereme už za standard, že prezident chodí o politice hovořit výhradně do obskurního pořadu J. Soukupa. Jsme šťastní, když pak ministr zahraničních věcí dělá jen to, co má dělat každý ministr každé normální demokracie,“ posteskl si na sociálních sítích.

Připomíná, že i Zeman má kolem sebe problematické osoby. „Tiskového trolla už nikdo neřeší. Nejedlého také ne a Mynář bez prověrky je už mediálně pasé. Že to teď hned nezměníme neznamená, že na to přestaneme upozorňovat. Musíme, jinak se z toho stane trvalá norma,“ varuje Ženíšek.

Ke zprávě se vyjádřil také europoslanec Petr Ježek„ „Zeman už bez komentáře, ale velvyslanectví ČR v Budapešti degradoval výběrem velvyslance premiér - do Maďarska (ať se tam děje cokoliv) se posílají zkušené těžké váhy,“ zdůraznil.

To expremiér a někdejší kandidát na prezidenta Mirek Topolánek kritizuje ČSSD, že se Petříčka ihned nezastala. „Ať to klidně zvrátí, když přitom mine klenoty, ale z Lidového domu bych opravdu čekal alespoň jednoduchou větu typu " My za Petříčkem stojíme, dělá to dobře a útoky jsou zcela neopodstatněné a tak..." No nic. Dáte si želé?“ rýpnul si Topolánek.