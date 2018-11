O co Rusům vlastně jde? Zaorálek se ostře vyjádřil o kerčské krizi

Zaorálek se na facebooku vyjádřil ke kerčské krizi. „Rusům jde viditelně o to, aby získali kontrolu nad Azovským mořem a odmítají se už o ně dělit s Ukrajinci. Mají tak v rukou i přístup do ukrajinského přístavu Mariupol, který je velmi důležitý pro ukrajinskou ekonomiku,“ myslí si někdejší šéf české diplomacie.

„Ať už se incident v Kerčské úžině odehrál jakkoliv, nyní se pro Rusko stává testem, co si mohou dovolit. A jak to dnes chodí, to vidíme na kauze saudského prince, chvilku děláme bububu a pak se vše vrací do normálu,“ varuje.

Situace v Kerčském průlivu je podle něj odlišná od toho, co se stalo na Krymu a východě Ukrajiny. „Rusko je strůjce té situace, je odpovědné za to, že tam vzniklo napětí. Ale tentokrát to bylo – na rozdíl od Donbasu – otevřené. To je novinka. Také reakce Ukrajiny je nová,“ komentoval dění pro Českou televizi Zaorálek s odkazem na to, že Ukrajina vyhlásila v několika regionech válečný stav.

Zároveň ale tvrdí, že sankce, které by mohla Evropská unie včetně České republiky na Rusko uvrhnout, nic nevyřeší. „Rusové se sice netváří, že chtějí jednat, přesto si myslím, že jediné řešení je hledat diplomatický způsob deeskalace a zabránit vzniku konfliktu. Nejsem si jistý, zda by se hodil samotnému Putinovi,“ dodal Zaorálek.