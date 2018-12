Vondra k úmrtí Bushe: Odešel velký muž, pomohl Česku na Západ

"Měli jsme obrovské štěstí, že v přelomovém období konce 80. a začátku 90. let byl v Bílém domě jako americký prezident George Bush. Byl to on, kdo odmítl přistoupit na některé požadavky Michaila Gorbačova, které by svázaly možnost zemí střední a východní Evropy se svobodně rozhodnout o svém bezpečnostní uspořádání. A jako jediný z tehdejších západních politiků měl důsledný postoj v tomto. Jiní v západní Evropě by zřejmě neváhali za jednotu Německa přistoupit na cokoliv," uvedl Vondra.

Bush byl podle něj v tom nejlepším slova smyslu aristokratem politiky. "Chápal, o co všechno se hraje, a můžeme mu být vděčni, že později naše cesta do Severoatlantické aliance byla schůdná a relativně hladká," konstatoval.

Jako přítel prezidenta Václava Havla Vondra připomněl i vztah těchto dvou osobností. "On navázal hluboké přátelství s Václavem Havlem, stýkali se, i když už on potom prezidentem nebyl. Havel za ním jezdíval do jeho letní rezidence na břehu Atlantiku a až do konce Havlova života se vzájemně ctili," uvedl Vondra. Připomenul také, že Bush od Havla po zásluze dostal nejvyšší české státní vyznamenání.

"Odešel velký muž, sice vládl jenom jedno prezidentské období, ale významně se zasloužil o to, že jsme dnes plnou součástí Západu," uzavřel.

Bushovi věnovali vzpomínku i další čeští politici.

Last #US President, fighting in #WWII, as US NAVY aviator.

Served his country 8 years as VP (to Ronald Reagan) and 4 years as President.

During his mandate, Soviet empire collapsed, Iron Curtain fell, USSR split.

⁦@ACREurope⁩ pays tribute to the late ⁦@GeorgeHWBush⁩ . pic.twitter.com/COda4yB7Ey — Jan Zahradil (@ZahradilJan) 1. prosince 2018

George Bush prokázal svou statečnost ve 2. světové válce a prokazoval ji i po celou jeho politickou kariéru. Nebál se rozhodnutí, která nebyla vždy populární, přesto byla potřebná. Byl velkým politikem a státníkem. Čest jeho památce. — Petr Fiala (@P_Fiala) 1. prosince 2018

Jen málo amerických prezidentů mělo pro demokratické Československo takový význam jako G.H.W. Bush - první americký prezident, který navštívil Prahu krátce po sametové revoluci a přivezl závan svěžího vzduchu a obrovskou naději. Česku budete chybět, pane prezidente. RIP! pic.twitter.com/qPZ4K8pcmJ — Rudolf Jindrák (@rudolf_jindrak) 1. prosince 2018

Bývalý americký prezident George Bush starší umřel ve věku 94 let. V úřadu byl v letech 1989 až 1993, kdy se v Evropě hroutily komunistické režimy.