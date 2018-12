Dotační malér Agrofertu? Babiš se rázně ohrazuje, Poche ho vzápětí usadil

Dodal, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) před měsícem požádala ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) o právní analýzu. "Je připravená a v pondělí ji projedná vláda," uvedl.

Poznamenal také, že analýzu právníků Evropské komise zatím neviděl, dozvěděl se o ní z médií, kam unikla dřív, než měl možnost se s ní seznámit. Vychází tedy jen z publikovaných úryvků zprávy.

České televizi Babiš řekl, že načasování zveřejnění není náhoda. "V pondělí je slyšení komise na výboru rozpočtové kontroly, ale je to slyšení k rozpočtu Evropské komise. S tím absolutně nemá nic společného tahle uměle vyvolaná kauza, ale už se vytváří atmosféra," uvedl premiér.

Europoslanec za ČSSD Miroslav Poche ale upozornil, že tento výbor se zabývá výdaji Evropského parlamentu, nikoliv jeho rozpočtem. "Z dokumentů, které Transparency International zaslala Evropské komisi, které jsou podkladem pro to šetření přicházející ze Slovenska, je zcela evidentní, že on (Babiš) sice neovládá skupinu Agrofert, ale je pořád ještě konečným příjemcem prostředků z Agrofertu, stejně jako jeho žena plus další tři lidé. Pokud by se tohle prokázalo, tak Evropská komise bude chtít po ČR, aby peníze vrátila," řekl Poche ČT. Jde prý o reálnou variantu. Podle jeho informací by výsledek šetření měl být oficiálně znám někdy v lednu.

Jak uz jsem zminoval minuly tyden na vyborech @Europarl_CZ. Jak muze @AndrejBabis jednat o unijnim rozpoctu u stolu, kde budou vschini premieri zemi #EU vedet, ze je ve stretu zajmu? https://t.co/8OEvkIKFX0 — Miroslav Poche MEP (@PocheMEP) 1. prosince 2018

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka se vyjádřil podobně jako Babiš. ČTK napsal, že i koncern má informace pouze z medií. "Přijde nám to jako nesmysl a spekulace. Ještě minulý týden komisařka (Corina) Cretuová na slyšní v Evropském parlamentu prohlásila, že Evropská komise žádné vyšetřování nevede. Proto ani nemůže existovat žádná zpráva," uvedl. Firmu podle něj nikdo nekontaktoval. "Počkáme na oficiální stanovisko Evropské komise. Pokud nějaká oficiální zpráva existuje, podrobíme ji právní analýze. Každopádně trváme na tom, že vše je podle práva. Potvrzují to i naše právní analýzy," uvedl Hanzelka.

Babiš podle něj učinil vše, co po něm český právní systém vyžadoval. "Svěřenecké fondy neřídí ani neovládá. Agrofert čerpá dotace zcela v souladu s českým i evropským právem a podle stejných pravidel jako všichni ostatní příjemci dotací v České republice uzavřel.

Právníci Evropské komise (EK) podezírají podle deníku The Guardian a listu Le Monde českého premiéra ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. S odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise píší, že předmětem vyšetřování jsou dotace udělené firmám holdingu Agrofert letos i v uplynulých letech. Podle Guardianu čeští daňoví poplatníci čelí hrozbě, že budou muset uhradit alespoň část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny v tomto roce. Konečný účet by údajně mohl být mnohem vyšší.

Úředníci Evropské komise údajně vyšetřují i desítky milionů dalších dotací udělených Agrofertu od roku 2013. Komise, která dohlíží na udělování dotací zemědělcům a chudším regionům, začala vyšetřovat Agrofert po tvrzení protikorupčních aktivistů, že mají důkazy o tom, že Babiš je nadále vlastníkem Agrofertu a příjemcem souvisejících výhod, což je v rozporu s českým i unijním právem, podotýká The Guardian.

Podle právníků Evropské komise bude muset ČR vrátit 2,1 miliardy korun kvůli střetu zájmů Andreje Babiše.



Po všech kauzách českého premiéra jsme se pro ostatní s konečnou platností stali nejzápadnější částí východní Evropy. Je mi z toho smutno. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 1. prosince 2018

Hospodářské noviny (HN) v červenci uvedly, že Agrofert loni získal na dotacích rekordních 2,1 miliardy korun. Na dani z příjmu přitom firma ve stejném období zaplatila 739 milionů korun. Firmy spadající pod Agrofert získaly 1,35 miliardy korun na provozních dotacích, na které má nárok každý, kdo splní příslušné podmínky. Jde například o dotace na hektar půdy či chované zvíře. Dalších 607 milionů korun tvořily podle HN investiční dotace. Ty se skládají z přímých finančních částek a z čerpaných pobídek v podobě slev na dani.

Konsolidovaný zisk koncernu Agrofert se loni meziročně snížil o 38 procent na 4,8 miliardy korun a konsolidované tržby stagnovaly na 155,1 miliardy Kč. Za poklesem stojí výkon německé pekárenské skupiny Lieken, nedařilo se také společnostem chemického sektoru v oblasti produkce hnojiv. Naopak dobře si vedly zemědělské společnosti.