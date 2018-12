Pád železné opony. Bush měl pro Československo zásadní význam, připomínají politici

"G. W. Bush starší byl významným politikem a jeho život kopíruje turbulentní dějiny 20. století," sdělil ČTK Petříček. Připomněl Bushovo angažmá v armádě, mírová jednání se Sovětským svazem nebo jeho návštěvu ve znovu demokratickém východním bloku. "Československo mu je vděčné za jeho roli při pádu železné opony. Rád bych zároveň vyjádřil kondolence jeho rodině," dodal ministr.

„Jsem pyšný na to, že mohu třikrát zazvonit, jednou za vaši odvahu, jednou za vaši svobodu a jednou za vaše děti. Ať Bůh žehná Československu.“ —George Bush starší, Praha, 1990. #RIP — Tomáš Petříček (@TPetricek) 1. prosince 2018

Předseda ODS Petr Fiala míní, že Bush prokázal svou statečnost za druhé světové války a prokazoval ji i po celou svou politickou kariéru. "Nebál se rozhodnutí, která nebyla vždy populární, přesto byla potřebná. Byl velkým politikem a státníkem. Čest jeho památce," napsal ČTK Fiala.

Předseda STAN Petr Gazdík bude na Bushe staršího vzpomínat jako na amerického prezidenta, který hned v roce 1990 navštívil tehdejší Československo a stál bok po boku s prezidentem Václavem Havlem. "Mám ho tak spojeného s koncem nesvobody a s nadějí v život v demokratickém státě," uvedl.

Podle Zaorálka si zdrženlivosti a střízlivosti na Bushovi cenil i další bývalý americký prezident Barack Obama. "Vypadá to jako nějaká naprostá obyčejnost, ale v současném světě je to vzácné zboží a co bychom za ni dnes často dali," dodal Zaorálek.

Bývalý americký prezident George Bush starší zemřel ve věku 94 let. V úřadu byl v letech 1989 až 1993, kdy se v Evropě hroutily komunistické režimy.