Šach-mat pro Babiše? Česko by mělo případně vrácené dotace po Agrofertu vymáhat, tvrdí TI

Právníci Evropské komise podezírají Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. Napsaly to dnes britský deník The Guardian, francouzský list Le Monde a německý Süddeutsche Zeitung s odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise. Podle Guardianu Česku hrozí, že bude muset uhradit alespoň část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny v letošním roce. Konečný účet by údajně mohl být mnohem vyšší.

„Pan premiér by se měl k celé situaci postavit čelem, Evropa nás sleduje a v takto závažné situaci už populistická vyjádření nestačí,“ komentuje @david_kotora, manažer komunikace TIhttps://t.co/Ixo7EpH1Gb — Transparency 🇨🇿 (@Transparency_CZ) 1. prosince 2018

Babiš loni vložil Agrofert do svěřenských fondů. TI ale již dříve poukázala na to, že podle informací ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru premiér holding pořád ovládá.

"Šach-mat pro miliardové EU dotace pro Agrofert a premiéra Babiše. Transparency podala svůj podnět Evropské komisi naprosto oprávněně, peníze se budou vracet, střet zájmů musí Babiš vyřešit," uvedl ředitel české pobočky TI a člen globální správní rady TI David Ondráčka. Organizace míní, že Babiš by měl ukončit dvojí roli politika a byznysmena.

Podle právníka TI Petra Leyera by v případě vracení dotací byla poškozeným primárně Česká republika a původci škody by byli Babiš a Agrofert. "Česká republika by pak měla tuto škodu zpětně vymáhat a Agrofert tuto škodu České republice kompenzovat. Právně to však bude velice složitý a dlouhý proces," uvedl.

Babiš obvinění odmítá. "V žádném střetu zájmu nejsem, chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám," sdělil ČTK.

Úředníci Evropské komise údajně vyšetřují i desítky milionů dalších dotací udělených Agrofertu od roku 2013.