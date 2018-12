Mediální humbuk pomáhá Babišovi: ANO posílilo, lidovci a TOP 09 ven ze Sněmovny

"Velký mediální humbuk kolem osoby premiéra a jeho syna má možná přesně opačný efekt, než někteří očekávali," uvedl analytik Kantar CZ Pavel Ranocha. Aféra údajného únosu Babišova syna vypukla v první polovině listopadu po zveřejnění reportáže na serveru Seznam Zprávy. Opozice kvůli kauze vyvolala ve Sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Pro pád kabinetu ale nakonec nesehnala dost hlasů.

Co vyplývá z posledního průzkumu? Že přes 30% spoluobčanů jsou zcela bezcharakterní šmejdi, kterým nevadí ojebávat nejen ostatní, ale i vlastní děti. A že dalších více jak 10% jim k tomu ještě tleská.



Jako národ na sebe můžeme být hrdí. pic.twitter.com/y5QB456eFR — Jaroslav Faltýnek (@JaroslavFalynek) 2. prosince 2018

Agentura se ptala lidí, kteří by nově volili ANO, na jejich důvody. "Téměř unisono nám říkali, že je to, dle jejich slov, až nechutná štvanice na premiéra a jeho rodinu. Tak trošku i na truc by proto v tuhle chvíli podpořili hnutí ANO a Andreje Babiše osobně," řekl Ranocha. Značná část přelivu hlasů se podle něj uskutečnila v týdnu, kdy "probíhala největší přestřelka".

Noví voliči k ANO přešli především od KSČM, SPD a zčásti i ČSSD. Komunisté by nyní ve volbách skončili čtvrtí se šesti procenty. Od října ztratili půl procentního bodu. SPD kleslo o dva procentní body na 5,5 procentního bodu. Stejný zisk by mělo i hnutí STAN, v jeho případě jde o ztrátu 1,5 procentního bodu. ČSSD by byla po poklesu o půl procentního bodu na pěti procentech, tedy přesně na hranici potřebné pro získání křesel ve Sněmovně. Pod ní by skončili lidovci a TOP 09 se 4,5, respektive čtyřmi procenty.

Nárůst ANO, Pirátů a ODS může být podle Ranochy začínajícím trendem, kdy voliči koncentrují své hlasy u tří nejsilnějších stran. "Pochopitelně na to potom doplácejí ty strany menší," podotkl. K volbě Pirátů a ODS se kloní lidé, kteří by dříve volili lidovce, TOP 09 a zčásti STAN. Piráti podle analytika přirozeně přitahují zejména mladší voliče. "Když se podíváme na jejich preference u lidí do 30 let, tak v tuto chvíli šplhají až ke 40 procentům," dodal Ranocha.