Babiš navzdory kauze se synem sílí. TOP 09 mimo sněmovnu, ČSSD je na hraně

Hnutí ANO po eskalaci kauzy Čapí hnízdo s Babišem ml. posiluje, a to s aktuální podporou 30,1% voličských hlasů. Je tak zjevné, že celá kauza upevňuje voličský lektorát premiéra Andreje Babiše, kterému se tak daří využívat kauzu Čapí hnízdo ve svůj prospěch, a to mmj. i díky velkému mediálnímu prostoru. Vyplývá to z průzkumu společnosti SANEP.