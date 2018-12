To je pravdu odporné! Valachová se zaradovala kvůli Babišově návrhu, Češi jí to dali pořádně sežrat

Babiš se nechal slyšet, že by na vládě rád prosadil obědy zdarma pro školáky a předškoláky. Inspiroval se prý ve Finsku, Maďarsku či Slovensku. Náklady by se podle něj měly pohybovat okolo pěti až šesti miliard korun. „Už jsem to projednával s ministerstvem školství, že bychom to předložili jako návrh zákona," cituje server TN.cz Babiše.

Jeho nápad ocenila například sociálně demokratická poslankyně a někdejší ministryně školství Kateřina Valachová. „Jsem nadšená. @AndrejBabis podle médií podporuje obědy zdarma pro předškoláky a pro 1. stupeň ZŠ. Skvěle, nejrychlejší by bylo, kdyby s kolegy z ANO připodepsat můj poslanecký návrh. Čekala jsem kolem návrhu urputný boj. Možná to půjde rychle. Parádní zpráva pro české děti,“ zaradovala se na twitteru.

Jenže řada Čechů její nadšení nesdílí. Pod příspěvkem se začaly objevovat především nesouhlasné komentáře. „Paní ministryně, jako samoživitelce s autistou by mi spíše pomohlo, abych ze svého příjmu neměla tak vysoké odvody. Pracuji na 1/2 až 3/4 úvazku a velmi mě ponižuje stav, kdy jsem doplácena do živ. minima stravenkami... Snižte odvody a pak bude mít většina mám dětem na obědy,“ vzkázala Valachové jedna z Češek.

Další diskutující odmítli spojení „obědy zdarma“. „Paní poslankyně, to nejsou obědy zadarmo, to jsou obědy z našich daní. A dětem je nedáváte vy politici, nýbrž my - daňoví poplatníci,“ upozornil exministryni. „A platit to tedy bude kdo? Jaká je ve Vašem slovníku definice u fráze “obědy zdarma”´?“ přidal se další. „Nic na světě není zdarma, to byste ve svém věku už mohla vědět,“ vzkázal Valachové další naštvaný občan.

To, že se tyto „obědy zdarma“ vlastně zaplatí z daní všech, podle mnohých není fér. „Takže dětem ve školkách a 1.st ZS zaplatí obědy (nejen) rodiče dětí starších. Z peněz, které jste jim sebrali pod rouškou, že jim za ne postavíte silnici a zajistíte bezpečí a zdraví. To jsou sakra drahé obědy...“ shrnul zprávu jeden z Čechů.

Další vyzvali politiky, aby tedy tyto obědy zaplatili ze svého. „A budete to financovat vy ze svého tučného poslaneckého platu? Protože někdo ty obědy zdarma zaplatit muset bude, že,“ píše se v jednom z příspěvků.

Někteří neváhali sáhnout ani k silnějším slovům. „To je pravdu odporné. My ty děti určíme, že vše má nějakou hodnotu a vy jste nadšená z pouhé výdajové položky, bez provázání s položkou příjmovou,“ zlobí se další z Čechů.

„Pro @AndrejBabis byl hroznej problém přidat zdravotníkům, ale na obědy, které minimálně půlka rodičů bez problémů zaplatí, bude. Vím, že to jde z jiného balíku peněz, ale pardon, normálně mě s*rete,“ přidala se jiná uživatelka.