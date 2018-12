Rejdy ruských a čínských agentů? Dle MZV nic překvapivého, Piráti naopak navrhují rázné opatření

Kontrarozvědka BIS v dnes zveřejněné výroční zprávě za rok 2017 mimo jiné uvádí, že vzrostla intenzita činnosti čínských zpravodajců působících pod diplomatickým krytím.

Jejich vojenští kolegové z Vojenského zpravodajství ve své zprávě píšou, že Iniciativa nové Hedvábné stezky se kvůli její globální ambici a kvůli pravděpodobnosti jednostranné čínské expanze stane zdrojem rostoucích obav představitelů Evropské unie.

Prezident Miloš Zeman se netají podporou ekonomické spolupráce s Čínou i projektu Hedvábné stezky, podporuje i čínské investice v ČR včetně společností CEFC a CITIC. Šéfa CEFC Jie Ťien-minga ustanovil jako svého poradce. Ve funkci ho nechává i poté, co se Jie dostal v Číně do potíží se zákonem. Zeman se v dubnu chystá na již pátou návštěvu Číny ve své funkci, zúčastní se summitu o Hedvábné stezce.

Na dotaz ČTK, zda se prezident neobává, že svou podporou Hedvábné stezce poškodí zájmy ČR, Ovčáček odpověděl, že sebevědomý a silný demokratický stát nemusí podléhat obavám. "Zájmem ČR je co nejširší ekonomická spolupráce. V tomto směru nesmíme zaostat za našimi partnery v EU, kteří právě s Čínou velmi úzce spolupracují v ekonomické oblasti," uvedl.

Závěry BIS o pronikání ruského a čínského vlivu do Česka nejsou pro ministerstvo zahraničí překvapivé. Úřad se tomu snaží čelit, řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. "Závěry zprávy pro nás nejsou nijak překvapivé, bereme to jako další důkaz toho, že jde o dlouhodobý trend," uvedla a poukázala na to, že i v předchozích výročních zprávách BIS se hovořilo o činnosti tajných služeb Ruska a Číny na území Česka.

"My jako ministerstvo se tomu samozřejmě snažíme čelit, intenzivně se tomu věnujeme," doplnila Lagronová. Podrobnosti neuvedla s odůvodněním, že součástí diplomacie je i to, že ne vše se děje před očima veřejnosti.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v listopadu uvedl, že jedná s ruským velvyslanectvím o počtu diplomatů v Praze a o omezení počtu diplomatických aut, která má ambasáda registrovaná.

Také podle předsedy ODS Petra Fialy nejsou závěry BIS překvapivé. "Již delší dobu jsme svědky pronikání ruského a čínského vlivu do Evropy. Nepotýká se s ním pouze ČR, ale i ostatní evropské země. Je třeba tuto věc nepodceňovat. Především politici by si měli uvědomit, že mají hájit zájmy ČR a českých občanů a nebýt nástrojem v rukou jiných zemí," sdělil Fiala.

Podle Pirátů zpráva BIS ukazuje, že se cizí mocnosti snaží ovlivňovat politickou situaci v Česku. Rusko podle nich usiluje o narušení vztahu Čechů k demokracii, Čína se snaží narušit jednotné postoje Evropské unie. "Piráti proto podpoří vznik vyšetřovací komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na český politický systém. Jde o závažné téma, které by mělo být řešeno na půdě Sněmovny," uvedl poslanec Lukáš Kolářík.

Výročka @biscz potvrzuje rostoucí vlivové operace Ruska a Číny v #ČR. Varování nemůžeme přecházet. Musíme jim pozorně naslouchat a přijmout konkrétní opatření, jako je vyhoštění ruských špionů, screeningový mechanismus, zákon o lobbingu, vyšetřovací komise nebo tendr na jádro. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) 3. prosince 2018

Zprávy BIS a VZ jsou podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila důležité jako potvrzení dosavadních podezření, že na českém území působí "poměrně významně" ruské a čínské zpravodajské služby. Vystrčil věří, že se tím příslušné vyšetřovací orgány budou zabývat. Senát se v tomto ohledu zjištěními zabývat nemůže, měl by je ale brát v úvahu při zákonodárné činnosti, řekl ČTK Vystrčil.

Místopředsedové Senátu Jan Horník (STAN) a Miluše Horská z klubu KDU-ČSL to ale vidí jinak. "Jelikož jde o naši bezpečnost, tak kdo jiný by se měl těmito znepokojujícími informacemi zabývat než Parlament a tudíž i Senát na svém plénu," napsal ČTK Horník. Zprávy pokládá za varovné, nelze je bagatelizovat, dodal. "Nejen pro český Senát je to téma na pořadu dne," uvedla na dotaz ČTK Horská.