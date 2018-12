Rejdy ruských a čínských agentů? Podle MZV nic překvapivého, Ovčáček bryskně reaguje

Kontrarozvědka BIS v dnes zveřejněné výroční zprávě za rok 2017 mimo jiné uvádí, že vzrostla intenzita činnosti čínských zpravodajců působících pod diplomatickým krytím.

Jejich vojenští kolegové z Vojenského zpravodajství ve své zprávě píšou, že Iniciativa nové Hedvábné stezky se kvůli její globální ambici a kvůli pravděpodobnosti jednostranné čínské expanze stane zdrojem rostoucích obav představitelů Evropské unie.

Prezident Miloš Zeman se netají podporou ekonomické spolupráce s Čínou i projektu Hedvábné stezky, podporuje i čínské investice v ČR včetně společností CEFC a CITIC. Šéfa CEFC Jie Ťien-minga ustanovil jako svého poradce. Ve funkci ho nechává i poté, co se Jie dostal v Číně do potíží se zákonem. Zeman se v dubnu chystá na již pátou návštěvu Číny ve své funkci, zúčastní se summitu o Hedvábné stezce.

Na dotaz ČTK, zda se prezident neobává, že svou podporou Hedvábné stezce poškodí zájmy ČR, Ovčáček odpověděl, že sebevědomý a silný demokratický stát nemusí podléhat obavám. "Zájmem ČR je co nejširší ekonomická spolupráce. V tomto směru nesmíme zaostat za našimi partnery v EU, kteří právě s Čínou velmi úzce spolupracují v ekonomické oblasti," uvedl.

Závěry BIS o pronikání ruského a čínského vlivu do Česka nejsou pro ministerstvo zahraničí překvapivé. Úřad se tomu snaží čelit, řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. "Závěry zprávy pro nás nejsou nijak překvapivé, bereme to jako další důkaz toho, že jde o dlouhodobý trend," uvedla a poukázala na to, že i v předchozích výročních zprávách BIS se hovořilo o činnosti tajných služeb Ruska a Číny na území Česka.

"My jako ministerstvo se tomu samozřejmě snažíme čelit, intenzivně se tomu věnujeme," doplnila Lagronová. Podrobnosti neuvedla s odůvodněním, že součástí diplomacie je i to, že ne vše se děje před očima veřejnosti.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v listopadu uvedl, že jedná s ruským velvyslanectvím o počtu diplomatů v Praze a o omezení počtu diplomatických aut, která má ambasáda registrovaná.

Také podle předsedy ODS Petra Fialy nejsou závěry BIS překvapivé. "Již delší dobu jsme svědky pronikání ruského a čínského vlivu do Evropy. Nepotýká se s ním pouze ČR, ale i ostatní evropské země. Je třeba tuto věc nepodceňovat. Především politici by si měli uvědomit, že mají hájit zájmy ČR a českých občanů a nebýt nástrojem v rukou jiných zemí," sdělil Fiala.