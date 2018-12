Piráti chtějí pozměnit daňový balíček. Návrh se zásadně dotýká České televize

— Autor: ČTK

Dárci, kteří darují peníze České televizi, Českému rozhlasu nebo České tiskové kanceláři, by si tyto dary mohli odečíst od svého daňového základu. Ve Sněmovně to navrhl poslanec Pirátů Tomáš Martínek v pozměňovacím návrhu k vládnímu daňovému balíčku. Návrh by podle něj mohl například zajistit, aby se nemusely zvyšovat koncesionářské poplatky. Daňovým balíčkem se bude ve druhém čtení zabývat Sněmovna na své schůzi, která začne v úterý. Poslanci budou mít příležitost přihlašovat se ke svým pozměňovacím návrhům.