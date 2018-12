Na Bushově (†94) pohřbu bude ČR zastupovat Vondráček, v USA začíná série pietních aktů

"Posledního rozloučení s Georgem H. W. Bushem v USA se za Českou republiku na základě pověření a vzájemné dohody s prezidentem republiky zúčastní předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček," napsal Ovčáček.

Ve Spojených státech dnes začíná série pietních aktů k uctění památky Bushe staršího, který v pátek skonal ve věku 94 let. Rakev s Bushovým tělem dnes z texaského Houstonu přepraví do metropole Washingtonu prezidentský speciál Air Force One a následně bude v rotundě washingtonském Kapitolu, sídla Kongresu USA, vystavena do středy.

Přílet Air Force One na Andrewsovu leteckou základnu na předměstí Washingtonu je očekáván v 21:30 SEČ. Po pietní ceremonii převeze smuteční kolona rakev do Kapitolu.

Ve středu, kdy je v USA vyhlášen státní smutek, se bude ve washingtonské katedrále konat rozloučení s Bushem. Účast již ohlásil nynější prezident Donald Trump s manželkou Melanií, který měl s Bushem napjatý vztah. Poté bude rakev letecky přepravena zpět do Houstonu, kde se ve čtvrtek bude konat další pietní rozloučení.

Z Houstonu rakev s Bushovým tělem odvezou do města College Station, kde bude někdejší prezident na pozemku své knihovny pohřben do hrobu po boku své ženy Barbary a dcery Robin.