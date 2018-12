Václav Klaus ml. se neudržel. Vulgárně vynadal jednomu z jeho kritiků

Klaus v komentáři pro Novinky.cz poukázal na to, že čase adventu bude Sněmovna projednávat zákon o homosexuálním manželství. V něm mimo jiné vysvětluje, že pojem manželství vychází ze staročeských slov „muž–žena“ a rodina ze slova rodit. „Rodina je místo, kde se narodí dítě (táta, máma, děti),“ vysvětloval.

Na sociálních sítích jeho slova vyvolala ostré komentáře. Jeden z diskutujících připomínal, že Klaus, který je dvakrát rozvedený, by měl přednášet o svých manželstvích. „Vy si nedáte pokoj? Mohl byste nám prosím tedy dát přednášku o vašich manželstvích? Jistě budete všem odstrašujícím příkladem. Díky,“ napsal Klausovi jeden z Čechů.

Stejný muž také uvedl, že dle jeho mínění je Klaus „úplně obyčejný homofob plný hořké žluče a nenávisti, který chce lidem kázat o tom, jak správně mají žít, zatímco on sám fatálně selhal ve zcela elementárních věcech“.

To už ale bylo pro Klause moc a tak se na diskutujícího vulgárně utrhl. „Co víš o mých manželstvích, ty zm*de?“ napsal bez servítků poslanec.

Václav Klaus ml. se na sociálních sítích neudržel | foto: Facebook

Někteří Klause mírnili. „Václave hlavně klid. Tohoto komentu se chytne moc hloupých lidí. Nenechte se vyvést z míry. Nestojí to za to,“ vzkázal mu jeden z příznivců. „To mi je jedno. Ale myslíte to dobře. Díky,“ odvětil mu Klaus.

Další se domnívají, že tohle už Klaus přehnal. „To je krásná reakce. Hodná politika,“ kritizoval ho jeden z Čechů. „Taková vyrovnaná a vyzrálá odpověď,“ přidal se další.

„Tak teď jste se odkopal pane poslanče. Gratuluji Vám. Dokážete mi to říct před kamerou do očí anebo z toho vycouváte stejně jako v případě, kdy jste pomlouval pana inženýra Kalouska? Tak co? Troufnete si? Pojďte, dáme si před kamerou duel. Namažu si Vás na veku s prstem v nose,“ napsal Klausovi muž, kterému bylo vulgární oslovení určeno.

„Jestli jste někdy pochybovali o tom, co je pan Klaus menší .. pardon .. mladší zač, tak tady máte malou sondu do jeho prohnilé duše. Smutné. Mimochodem, mám pocit, že si liberální demokracie nechala líbit již příliš mnoho. Je na čase všem ukázat, co je který populista doopravdy zač,“ dodal diskutující.