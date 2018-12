Piráti jsou horliví bonzáci, poškozují nás všechny, zlobí se europoslankyně. A to byl jen začátek

Kateřina Konečná se velmi ostře pustila do českých Pirátů. „Piráti se čím dál víc projevují jako horlivá bonzující skupina, která ve svém boji proti Babišovi je ochotna pošpinit celou Českou republiku. Snaha Pirátů, aby se na základě dvou novinových článků propíral v Evropském parlamentu střet zájmů v České republice, nepomůže vyjasnění situace, jen se mnozí svezou na vlně očerňování Česka a poškodí nás to všechny," tvrdí politička.

Podle Konečné je to cesta do pekel. „Je úkol premiéra si vše vyjasnit s Evropskou komisí. Babrání se v našem špinavém prádle na mezinárodní půdě nepoškodí A. Babiše, jak si Piráti přejí, ale především to znovu poškodí naši zemi,“ varuje komunistická europoslankyně.

Komunistce vadí především to, že Piráti kauzu chtějí přenést na plénum EP dříve, než budou známy závěry vyšetřování Komise. „A vadí mi to proto, protože to k ničemu nepovede. Pouze budeme hodiny debatovat, jak jsme špatní. Ale nemůže to mít jakýkoliv výsledek, protože EP nemá právo do vyšetřování jakkoliv zasáhnout. Takže k čemu to divadlo? Kdyby to Piráti podali, počkali na závěry a potom to vytáhli na plenu české Poslanecké sněmovny. neměla bych s tím sebemenší problém,“ dodala Konečná.

Čeho chtějí dosáhnout Piráti ve věci dotací EU v ČR ptá se @Konecna_K pic.twitter.com/IOT4uW5Dlh — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 3. prosince 2018

„Dobrý den, prosazování rovnosti před právem i pro nejsilnější hráče není žádné “žalování”. Pokud bychom měli přejít mlčením porušování pravidel, co mají platit pro všechny, není právní stát nic než líbivé sousloví a fasáda,“ zareagovali na její slova Piráti. „Nikdo po Vás nechce, abyste mlčeli. To, co jsem nepochopila, je snaha Vašich kolegů z frakce dostat tento bod na plénum EP v prosinci. Co myslíte, že se tam bude odehrávat? Když rozhodnutí komise není známo?“ nedala se odbýt Konečná.

Její slova na facebooku sdílel například její stranický kolega Konečné Jiří Dolejš. „Čeho chtějí dosáhnout Piráti ve věci dotací EU v ČR, ptá se Kateřina Konečná,“ okomentoval její slova.

Prosazování rovnosti před právem i pro nejsilnější hráče není žádné “žalování”. Pokud bychom měli přejít mlčením porušování pravidel, co mají platit pro všechny, není právní stát nic než líbivé sousloví a fasáda. A to rozhodně odmítám dopustit. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 4. prosince 2018

Na to mu obratem odpověděl místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa. „Víte, čeho my bychom, pane kolego, rádi dosáhli? Aby se prostě dodržoval zákon. A ano, když se mluví o nedodržení zákona premiérem země, je to ostuda. Ale ostuda těch, kteří ho u moci drží,“ rýpnul si. KSČM totiž premiéra Babiše podržela svými hlasy při sestavování vlády i při nedávném hlasování o nedůvěře vládě.

Ani Dolejš se ale s takovou odpovědí nespokojil. „On se snad nedodržuje náš zákon o střetu zájmů? Zkuste radši hlavu,“ poradil Peksovi komunista. „No, ale ony nejsou jen české zákony. Ony jsou i evropské. Ty se taky musejí dodržovat. A jo, myslím, že diskuse o dodržování toho českého zákona je zcela oprávněná,“ trval na svém Peksa. „Evropské zákony? Máte opravdu zvláštní představu, jak funguje právo...“ podivoval se Dolejš.

Pirátů se naopak zastal sociální demokrat a někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. „Oni si něco nepravdivého vymysleli?“ podivuje se. „Na levici nebude nikdo, kdo by se vůči oligarchovi vymezoval... pravděpodobně se žádná ze 2 stávajících stran nedostane do Sněmovny. Smutný konec,“ poznamenal směrem k ČSSD a KSČM.