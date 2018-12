Nabídne Česko azyl pákistánskému právníkovi? Utekl před muslimy, hájil křesťanku Bibiovou

Bibiová byla před osmi lety odsouzena k trestu smrti za urážku Mohameda, letos ji pákistánský nejvyšší soud zprostil viny. Soudní rozhodnutí vyvolalo demonstrace radikálních muslimů po celé zemi, kteří požadovali, aby žena byla veřejně oběšena. Demonstranti kromě oběšení Bibiové požadovali i smrt trojice soudců, kteří křesťanku osvobodili. Mulúk v listopadu kvůli obavám o život utekl do Nizozemska.

zdroj: YouTube

Lidovci u příležitosti nadcházejícího mezinárodního dne lidských práv, který připadá na 10. prosince, vyzvali vládu, aby nabídla Mulúkovi azyl. Právník se podle lidovců vyjádřil v tom smyslu, že by Česko mohlo být jednou ze zemí, kam by se mohl uchýlit. "My se domníváme, že Česká republika, která má svoji zahraniční politiku postavenou právě na ochraně lidských práv, by měla jít této výzvě čelem," řekl Bělobrádek.

Lidovci vyzvali vládu, aby zvážila nabídku azylu i pro Bibiovou. Pákistánské křesťance nabídlo azyl několik evropských zemí, mimo jiné Itálie, Francie či Španělsko.