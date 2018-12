Kalousek se pustil do Klause ml.: I Babiš je mi o něco sympatičtější

Miroslav Kalousek dal jasně najevo, že se mu vystupování a názory poslance ODS Václava Klause mladšího nelíbí.

„Mluví Václav Klaus ml... Ač nerad, musím přiznat, že Andrej Babiš je mi o něco sympatičtější. Ten se alespoň neukrývá za poctivou politickou značku @ODScz a netolerují ho a nehájí @P_Fiala a @Zbynek_Stanjura,“ rýpnul si předseda poslanců TOP 09.

Na jeho slova zareagoval také poslanec KSČM Jiří Dolejš. Jeho komentář byla ale velmi stručný. I tak je ale vypovídající. „Uf!,“ napsal na twitteru komunista Jiří Dolejš.

Klaus mladší a Kalousek na sebe útočili už i v minulosti. Rozcházejí se zejména v přístupu k EU, ale i v dalších tématech. Klaus na účet předsedy poslaneckého klubu TOP 09 nedávno prohlásil, že když Kalousek mluví o ústavnosti a demokracii, je to, jako když sňatkový podvodník mluví o lásce.

Vánoce, svátky klidu a míru ❤️ Jo, jedna věc je trefovat se do všech okolo. No a další umět reagovat na kritiku. pic.twitter.com/nJsorUXB7r — Dominik Feri (@DominikFeri) 3. prosince 2018

Klause mladšího v posledních dnech kritizoval i jiný představitel TOP 09. Poslanec Dominik Feri poukazoval na to, jak mluví poslanec ODS se svými kritiky. Jednoho z nich na facebooku označil velmi vulgárním termínem. „Vánoce, svátky klidu a míru Jo, jedna věc je trefovat se do všech okolo. No a další umět reagovat na kritiku,“ rýpnul si do Klause Feri.