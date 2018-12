Hamáček svými slovy rozpoutal peklo. Ohromilo mě, kolik nenávisti je v lidech kolem, zděsil se

Podle Babišova návrhu by měly děti v posledních ročnících mateřských škol a žáci prvního stupně škol základních dostávat ve škole obědy zdarma. Nápad podpořila jak exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), tak i její stranický šéf Hamáček.

„Dlouhodobě mě tohle téma trápí. V první řadě jde samozřejmě o zdraví dětí. Odborníci navíc poukazují na to, že se dětem bez oběda zhoršuje i jejich prospěch. Jde tu ale také i o kamarádství a školní partu. A já nechci, aby byl kdokoliv vylučován jen proto, že s ostatními nechodí na obědy. To prostě není správné,“ uvedl tento týden na facebooku Hamáček.

Jeho slova vyvolala nečekaně ostrou debatu. Většina lidí se shodla, že plošné zavádění obědů zdarma pro všechny děti nejsou krok správným směrem. Stát by měl prý spíše pomáhat rodinám v nouzi. Řada lidí navíc poukázala na to, že tyto obědy nejsou „zdarma“, ale jsou placeny z daní všech Čechů.

Ozvali se ale i ti, kteří by pomoc se zaplacením obědů pro jejich děti uvítali. Jenže ti se často stali terčem další kritiky. „Často si čtu komentáře pod svými příspěvky. Vidím spoustu pozitivních komentářů plných podpory. A samozřejmě také kritiku. To, co jsem ale viděl dnes, mě šokovalo,“ přiznal Hamáček.

Poukázal na konkrétní případ matky, která pod jeho příspěvkem vysvětlovala, že na obědy pro své děti prostě nemá peníze. „Paní Klára do komentářů napsala, že si opravdu nemůže dovolit zaplatit dětem obědy a ještě doma vařit oběd pro sebe a přítele, o kterého se stará. Následovala vlna nenávistných komentářů proti ní. Proč se místo dětí stará o přítele. Jak je možné, že to vůbec napíše na internet a určitě s cigárem v ruce. Nebo komentář: „ale jděte, to jste nějaká divná, ať jde přítel makat“. A samozřejmě stížnost, že těmto lidem paní Klára 3 hodiny neodpovídá. Tohle číst je strašné, a nejhorší je, že tam byl jediný, pouze jediný podpůrný komentář, který Kláru hned nesoudil,“ zděsil se předseda ČSSD.

Zmíněná diskutující později v komentářích vysvětlila, že její přítel je otcem jejích dětí, a zároveň je po cévní mozkové příhodě napůl ochrnutý na vozíku. „O přítele se stará, ale i s příspěvkem na péči jsou léky a bydlení drahé a škola potřebuje peníze na různé akce. Dodala, že je pro rodinu výhodnější vařit pro všechny dohromady než platit obědy zvlášť ve škole, jelikož si nemohou dovolit ani kroužky nebo družinu,“ popisuje Hamáček, co o sobě tato žena prozradila.

Sám se diví, jaké reakce její slova vyvolala. „Ohromilo mě, kolik nenávisti je v lidech kolem. A kolik lidí soudí jiné bez znalosti podrobností. Řekl jsem si, že to stačí. Právě tenhle příběh je důležitý. Tohle je ten důvod, proč děti nesmí ve škole hladovět. Příběh paní Kláry mě utvrdil v tom, že prosazovat obědy zdarma je správné. Takových příběhů je určitě hodně. Já sám znám některé ze svého okolí,“ zastal se lidí s podobným osudem předseda ČSSD.