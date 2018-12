Jednání Sněmovny narušila rozlitá káva, komunista Kováčik nemohl hlasovat

Sněmovna rozhodovala o tom, zda přehlasuje senátní veto zákona o zrušení FNM, pro prosazení zákona bylo zapotřebí nejméně 101 hlasů. Pro však bylo jen 100 poslanců, a zákon by tak nebyl přijat. Kováčik se ozval, že chtěl hlasovat pro, ale na hlasovací sjetině má uvedeno, že se zdržel.

"Omlouvám se, že s takovou banalitou vyrušuji, nicméně hlasoval jsem pro, ale na sjetině mám křížek, neboť mi nefungovalo hlasovací zařízení, kam mi pan soused kolega Chvojka neidentifikovatelnou tekutinou způsobil nefunkčnost," řekl Kováčik.

Chvojka upřesnil, že šlo o kávu. "Je to pravda. Já jsem už asi podesáté za toto volební období bohužel nalil kolegovi předsedovi Kováčikovi kafe na jeho stranu lavice, tentokrát do hlasovacího zařízení. Omlouvám se mu za to," uvedl od řečnického pultu.

Po desetiminutové přestávce Kováčik oznámil, že už mu hlasovací zařízení funguje. Sněmovna pak v opakovaném hlasování většinou 102 poslanců novelu zákona prosadila.