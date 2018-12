Přestupky vyřeší domluva, maření spravedlnosti je trestným činem. Zeman zákony podepsal

Maření spravedlnosti se podle sněmovních úprav, jak je prosadila poslankyně Helena Válková (ANO), výslovně omezí na věcné a listinné důkazy, které by navíc musely mít podstatný význam pro rozhodnutí soudu. Pachatelé by také mohli využít účinné lítosti.

Návrh podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) míří například na padělané směnky nebo na smlouvy s účelově nesprávným datem. Tomu, kdo by předložil důkaz, o němž ví, že je padělaný nebo pozměněný, a to v úmyslu, aby byl použit jako pravý, by měly v základní sazbě hrozit až dva roky vězení.

Kritici změny tvrdí, že maření spravedlnosti nadměrně posiluje postavení státního zastupitelství a policie a je útokem na obhajobu.

Novela trestního zákoníku také ruší trestné činy podílnictví a začleňuje je pod legalizaci výnosů z trestné činnosti. Rozšířit se má postih takzvaných zahraničních teroristických bojovníků nebo kyberterorismu. Novela se týká rovněž postihu násilí na ženách.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 5. prosince 2018 těchto šest zákonů: https://t.co/s0orsiFwc9 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 5. prosince 2018

Předloha upravuje například možnost nařídit předběžné uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení. U trestného činu úplatkářství zavede návrh nově trestnost nepřímého slíbení nebo požadování úplatku. U korupce by norma rozšířila určitou formu účinné lítosti. Mohla by se vztahovat i na člověka, jenž už požadovaný úplatek poskytl a hned potom to oznámil policii, nejen na případy, kdy požadovaný úplatek pouze slíbí.

Změna nabude účinnosti počátkem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů, tedy pravděpodobně počátkem února.

Policisté budou mít opět právo řešit přestupky i domluvou

V současnosti mohou policisté vyřešit přestupek přímo na místě příkazem, a to buď pokutou, nebo napomenutím. Zavedla to reforma přestupkové legislativy účinná od loňského července. Pro napomenutí by měli policisté využívat nový formulář. Ministerstvo vnitra sice v metodice připouští možnost řešit některé prohřešky zcela neformálně, podle autorů předlohy ale trvají pochyby, zda pro takový způsob existuje zákonný podklad.

"Z důvodu existence dalšího formuláře je poukazováno na nárůst administrativní zátěže policie i dalších orgánů řešících přestupky příkazem na místě v terénu, když vedle příkazových bloků na pokutu si musí zajistit též příkazy na místě, kterými je ukládáno napomenutí," stojí ve zdůvodnění novely skupiny poslanců ze všech klubů v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM).

Předkladatelé proto navrhli v podstatě návrat k postupům, které platily před reformou. Novela zruší napomenutí a vedle pokuty zakotví domluvu. "Domluva přitom bude využívána zejména v případech, kdy míra společenské škodlivosti daného činu je natolik nízká, že uložení pokuty by bylo s ohledem na závažnost přestupku a osobu pachatele nepřiměřené," píše se v důvodové zprávě. Bude to platit i pro přestupky v dopravě, za něž nyní policisté pokutu jednotlivcům uložit musí.