Komunální politici mají problémy kvůli majetkovým přiznáním, ministerstvo je neoblomné

Podle Polčáka zhruba 7500 komunálních politiků nesplnilo výzvu ministerstva spravedlnosti, aby podle zákona o střetu zájmů předložili majetková přiznání. "Tito komunální politici se nebrání tomu, aby stát znal jejich majetková přiznání, ale brání se tomu, aby jejich majetková přiznání byla plošně komukoli veřejně dostupná," řekl Polčák.

Vyzval úřady, aby s posuzováním případů vyčkaly až na rozhodnutí Ústavního soudu, u kterého podávání majetkových přiznání komunálních politiků napadlo 61 senátorů. Senátor Michael Canov (STAN) dnes uvedl, že jako zástupce této skupiny požádal ÚS o přednostní projednání záležitosti.

"Dokud platný a účinný právní předpis není Ústavním soudem zrušen, nelze povinností z něj plynoucích nijak zprostit," reagoval na výzvu mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

"Opačný závěr by vytvořil absurdní stav zcela prolamující princip právní jistoty, v němž by každý adresát právní normy subjektivně posuzoval, zda tato norma zasahuje do jeho základních práv a svobod způsobem přiměřeným, nebo naopak nepřiměřeným, a tedy zda je tato norma podle jeho subjektivního názoru ústavní, nebo protiústavní - a na základě tohoto posouzení by se pak rozhodoval, zda se právní normou řídit bude, či nebude," sdělil ČTK mluvčí.

Polčák řekl, že SMS ČR je připraveno poskytnout komunálním politikům právní pomoc v případě, že s nimi úřady povedou kvůli nesplnění zákona o střetu zájmů přestupkové řízení. Za nepodání oznámení nebo uvedení nepřesných, neúplných či nepravdivých údajů hrozí pokuta až 50.000 korun.

Zákon o střetu zájmů čelí kritice zejména z řad komunálních politiků, nelíbí se jim, že citlivé informace může ve veřejném registru zkoumat kdokoli. Zákonodárci proto například navrhovali, aby přístup do registru byl umožněn pouze pod heslem. Podle odpůrců současná praxe povede k tomu, že lidé kvůli obavám z lidské závisti ztratí zájem o účast v komunální politice.

Ministerstvo se však proti těmto argumentům ohradilo. Podle Řepky není pravdou, že majetková přiznání jsou plošně komukoliv veřejně dostupná. "V případě komunálních politiků je veřejnosti zcela skryto oznámení o všech movitých věcech včetně peněz na účtu i v hotovosti a oznámení o závazcích," upozornil. U neuvolněných komunálních politiků - s výjimkou politiků statutárních měst - zůstává skryto i oznámení o příjmech a jiných majetkových výhodách nabytých v průběhu výkonu funkce. Veřejnost tak vidí především údaje týkající se nemovitých věcí a vykonávaných činností, například podnikání, doplnil úřad.