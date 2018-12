Sebrat Zemanovi peníze na zahraniční cesty? Už jsem se za něj v Bruselu nastyděl dost, tvrdí europoslanec

Řítí se eurozóna do problémů?

„Prezident dlouhodobě nerespektuje vládní zahraniční pozici. Předložila jsem proto sněmovně svůj pozměňovací návrh k rozpočtu, kterým chci snížit výdaje na jeho zahraniční cesty o 450 tis. Kč,“ informovala první místopředsedkyně TOP 09.

Místo Hradu by pak tyto peníze podle jejího mínění měly být použity na protidrogovou prevenci. Uznává sice, že nejde o žádnou vysokou částku. Dodává však, že je to spíše gesto.

I kdyby to neprošlo, je to užitečné gesto, které prezidentovi jasne říká, ze je škůdcem poškozující naše zahraniční vztahy. Uz jsem se dost nastydel v EP, kdyz se mne kolegové ptají, co ma ten který čin našeho prezidenta znamenat. https://t.co/FpBxOuvWJU — Jaromír Štětina (@StetinaEP) 5. prosince 2018

„V předchozích letech jsem už stejnou věc navrhovala s vyššími částkami a poslanci se pak vymlouvali, že mu nechtějí zamezit cesty zcela. Má to být zejména gesto nesouhlasu a chci zamezit podobným výmluvám,“ vysvětluje Adamová.

„Prezident České republiky Miloš Zeman během celého svého 1. funkčního období při zahraničních cestách hájil především své vlastní názory, které nebyly a nejsou v souladu se zahraniční politikou České republiky reprezentované vládou. Z minulé zkušenosti lze předpokládat, že v tomto trendu bude pokračovat i během svého druhého volebního období, respektive i v roce 2019. Úprava rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky je jedna z mála možností, jak může Poslanecká sněmovna tuto nepřijatelnou situaci ovlivnit,“ vysvětluje svůj návrh Adamová.

Její nápad podporuje také europoslanec TOP 09 Jaromír Štětina. „I kdyby to neprošlo, je to užitečné gesto, které prezidentovi jasně říká, že je škůdcem poškozující naše zahraniční vztahy. Už jsem se dost nastyděl v EP, když se mne kolegové ptají, co má ten který čin našeho prezidenta znamenat,“ posteskl si Štětina na sociálních sítích.

Do Zemana si v souvislosti s tímto návrhem rýpnul také europoslanec Petr Ježek. „450 tisíc Kč na prezidentovu protidrogovou prevenci,“ okomentoval návrh poslankyně Ježek.