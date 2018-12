Interpelace byly ostudné, ministři nikde. Nekopu se do zadku, odmítl Babiš kritiku opozice

Řítí se eurozóna do problémů?

Předseda pirátské frakce Jakub Michálek podotkl, že jeho interpelace na premiéra Andreje Babiše (ANO) o elektronickém spisu leží ve Sněmovně od října a ministerský předseda od té doby na písemné dotazy na členy vlády nedorazil. "Mně to nepřijde už normální," uvedl Michálek.

Premiér při odpoledních ústních interpelacích na dotaz Jiřího Valenty (KSČM) řekl, že bude na ministry opětovně apelovat, aby do Sněmovny chodili. Uvedl ale také, že nevidí svou práci premiéra tak, že bude stále ve Sněmovně, a opět se vyslovil pro zavedení klouzavého mandátu. "Nekopu se do zadku, pracuju od rána do večera a každý se o tom může přesvědčit," prohlásil Babiš.

Vláda odpovídá... tedy... má odpovídat na písemné interpretace poslanců. Přítomen 1 ministr. Makáme a vážíme si demokratické diskuse. pic.twitter.com/QDXgLRAboF — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) 6. prosince 2018

Kritiku ODS dopoledne vyvolalo hlasování Sněmovny o návrhu dalšího interpelujícího Vojtěcha Munzara (ODS) na přerušení projednávání jeho interpelace pro nepřítomnost ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), na níž mířila. Dotaz se týkal postupu finanční správy vůči novomanželům, od nichž chtěla zjistit údaje k jejich svatebním hostinám. Sněmovna návrh na přerušení diskuse odmítla.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura na to reagoval slovy, že navrhne vyřazení písemných interpelací jako takových ze sněmovního jednacího řádu. "Hnutí ANO si z nás dělá legraci. Čeho se bojíte?" tázal se. Dolní komora nakonec většinou hlasů písemnou odpověď Schillerové odmítla, a ministryně tedy bude muset Munzarovi zaslat odpověď novou. Projednávání některých dalších interpelací Sněmovna přerušila.

Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik zdůraznil, že nepřítomné členy vlády neobhajuje, ovšem podotkl, že na interpelace nechodili ani v minulých volebních obdobích, i za vlád ODS. "Nic nového pod sluncem," konstatoval.