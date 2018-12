Řeší uprchlíky, které nemáme. Česko je ve válce s Ruskem a Babiše to nezajímá, tvrdí exnáměstek

Řítí se eurozóna do problémů?

Několik zajímavých podnětů pro kabinet Andreje Babiše (ANO) vznesl ve svém komentáři pro server Aktuálně.cz Martin Fendrych, mimochodem náměstek ministra vnitra v 90. letech. „Zpráva by měla vycházet nejpozději v březnu, prosinec je neúnosný,“ poukazuje například na její zpožděné zveřejnění. Jeho příčinou měly být technické komplikace, vláda totiž nemohla zprávu projednat ve svém provizorním sídle v Hrzánském paláci.

Fendrych rovněž poukázal na situaci šéfa BIS Michala Koudelky, jehož prezident Miloš Zeman 28. října opět nepovýšil do generálské hodnosti. Babiš tehdy uvedl, že je mu to líto, podle komentátora serveru Aktuálně.cz stojí premiér za šéfem civilní kontrarozvědky i nadále.

„Zpráva je výbušná, varující, popisuje rostoucí tlak Rusů (i hlubší pronikání, usazování se čínských agentů), byla zveřejněna, ale kde jsou reakce vlády, premiéra?,“ ptá se Fendrych. „To není hra, ale válka potvrzená klíčovou státní institucí, vlivové operace proti Česku. Babiš xkrát vystoupil a "bránil" Česko před migrací, která nám nehrozí, ani jednou však nevystoupil s plamenným projevem o ruské válce proti západnímu Česku, nikdy nekřičel "ani jednoho ruského agenta", zatímco "ani jednoho migranta" opakoval do omrzení.“

Na lehkovážný přístup českých politiků a státních zaměstnanců ostatně upozornila i samotná zpráva BIS. I kontrarozvědka nese podle Fendrycha díl viny, protože není ve zprávě dostatečně konkrétní. „Měla by vyvolat reakci, akce vlády. Premiér a ministři by měli lidem vysvětlit, jak nás brání,“ píše ve svém komentáři. Podle premiéra Babiše by tato vysvětlení měla zaznít na lednovém zasedání, kde jednotliví ministři popíšou svá protiopatření.