Podezřelé smlouvy za 38 milionů? Dostálová vinu odmítá, prý zamezila "leštění klik".

Řítí se eurozóna do problémů?

Četli jste to vůbec? Avramopulos hájí pakt o migraci, kritizuje vzpurné státy EU

Co se děje s lidským mozkem v prostředí bez gravitace?

V soudním příkazu k domovní prohlídce, který ve středu citovala Česká televize, stojí, že Dostálová rozhodovala v roce 2016, kdy byla náměstkyní, o výdajích agentury CzechTourism ve prospěch vyvolených osob zprostředkovaně a mimo standardní úřední postup.

Dostálová dnes řekla, že se snažila po problémech, které měli s nákupem reklamy její předchůdci, zamezit "leštění klik" a nastavila transparentní výběr. "Nehospodárnost to být nemůže," konstatovala s tím, že díky přístupu agentura nakoupila "za pár korun" v řádu několika milionů prostor pro reklamu v několikrát vyšším plnění.

Policisté ve druhé polovině listopadu kvůli kauze zajišťovali důkazy například v sídle ministerstva, CzechTourismu, na autodromu v Mostě nebo v agentuře Sport Invest. Domovní prohlídku provedli i u Dostálové, odvezli její služební počítač.

Dostálová by měla podle opoziční ODS v souvislosti s případem CzechTourismrezignovat. "Mně připadá logické, že člen vlády, u kterého je prováděna domovní prohlídka a který je podezřelý z dotačního podvodu, no tak že rezignuje. Rezignuje do doby, než se ta situace vyjasní a vyřeší," uvedl Petr Fiala, předseda ODS. Připomněl, že Dostálová se zabývá i případným střetem zájmů Babiše.

"V době, kterou nazývá předseda vlády Palermem, se odstupovalo v případě mnohem menších podezření. Dnes jako by se nic nedělo," řekl Fiala.

V době, kterou premiér Babiš nazývá “Palermem”, stačilo k rezignaci na post ministra mnohem méně. Dnes se policejní vyšetřování stává přijatelnou výbavou člena vlády. Dříve nemožné a nepředstavitelné věci se stávají smutnou realitou. — Petr Fiala (@P_Fiala) 6. prosince 2018

Dostálová rozhodovala v roce 2016, kdy byla náměstkyní, o výdajích agentury CzechTourism ve prospěch "vyvolených osob" zprostředkovaně a mimo standardní úřední postup, stojí podle České televize v soudním příkazu k domovní prohlídce. Podezřelé jsou smlouvy údajně za 38 milionů korun. Dostálová vinu odmítá. "Jak už jsem uvedla, nejsem si vědoma naprosto žádného pochybení a ministerstvo včetně mé osoby poskytuje policii maximální součinnost," sdělila dnes v tiskovém prohlášení.

Částka 38 milionů korun podle ní není hodnota zakázek, o které se policie zajímá, ale souhrnná hodnota zakázek agentury CzechTourism zveřejněná v registru smluv. "Zcela mylná je také úvaha o dotačním podvodu, protože z technického hlediska ani není možný. Žádné dotace jsem agentuře přidělovat nemohla ani tehdy, ani nyní. Ani CzechTourism ze zákona dotace poskytovat nemůže," uvedla ministryně.