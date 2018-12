Rozšíření nároku na pomůcky pro postižené? Novela prošla v prvním kole

Řítí se eurozóna do problémů?

Četli jste to vůbec? Avramopulos hájí pakt o migraci, kritizuje vzpurné státy EU

Co se děje s lidským mozkem v prostředí bez gravitace?

Dotaci novela zvyšuje o 100.000 korun na půl milionu korun. "Současná realita u zmíněných pomůcek je taková, že buď žadatel získá nějaký další příspěvek na pořízení od některé z nadací, nebo si prostě tuto pomůcku nemůže dovolit," napsali v důvodové zprávě předkladatelé z řad KDU-ČSL, ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s lidovcem Vítem Kaňkovským.

Na příspěvek by mohli mít podle novely nově nárok lidé s těžký omezením pohyblivosti kvůli postižení cév v nohách a kvůli oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce. Žádat o dotaci by mohli i lidé s prokázaným těžkým poškozením plicních funkcí. Dotace by mohla zahrnovat například plošiny, rampy, schodišťové sedačky a elektrické skútry.

Bez těchto pomůcek se postižení, na něž by se měl zákon nově vztahovat, podle předkladatelů neobejdou. Rozpočtové dopady novely odhadli autoři na 73 milionů korun.