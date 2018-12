Padne ministryně Dostálová? ODS a TOP 09 žádají její rezignaci kvůli CzechTourism

"Mně připadá logické, že člen vlády, u kterého je prováděna domovní prohlídka a který je podezřelý z dotačního podvodu, no tak že rezignuje. Rezignuje do doby, než se ta situace vyjasní a vyřeší," uvedl Fiala. Připomněl, že Dostálová se zabývá i případným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), který navíc čelí stíhání v případu dotace pro farmu Čapí hnízdo.

Tato vláda drží již mnohá prvenství. Přímý vliv komunistů na vládu poprvé od roku 1989, obviněný premiér a jeho kolosální střet zájmů a nyní z manipulace veřejných zakázek podezřelá ministryně Dostálová, která na veřejné zakázky dohlíží. #KozelZahradnikem — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) 6. prosince 2018

"V době, kterou nazývá předseda vlády Palermem, se odstupovalo v případě mnohem menších podezření. Dnes jako by se nic nedělo," řekl předseda ODS.

Také podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila by měla Dostálová ve vládě skončit. "Dostali jsme se do situace, kdy člen vlády figuruje jako hlavní podezřelý v korupční kauze, ale v kontextu jiných kauz to lze považovat za slabý odvar. Ve skutečnosti by ministryně Dostálová ale měla vyvodit osobní zodpovědnost a odstoupit do vyšetření celé věci," uvedl v tiskovém prohlášení.

Také předseda STAN Petr Gazdík poukázal i na Babišovo stíhání. "Hnutí ANO politickou kulturu moc nezlepšuje, takže odstoupení nečekám. Ostatně vláda má zářný příklad v podání premiéra, který čelí mnohem závažnějšímu podezření a odstupovat se nechystá," napsal Gazdík ČTK.

Dostálová rozhodovala v roce 2016, kdy byla náměstkyní, o výdajích agentury CzechTourism ve prospěch "vyvolených osob" zprostředkovaně a mimo standardní úřední postup, stojí podle České televize v soudním příkazu k domovní prohlídce. Podezřelé jsou smlouvy údajně za 38 milionů korun. Dostálová vinu odmítá. "Jak už jsem uvedla, nejsem si vědoma naprosto žádného pochybení a ministerstvo včetně mé osoby poskytuje policii maximální součinnost," sdělila dnes v tiskovém prohlášení.

Částka 38 milionů korun podle ní není hodnota zakázek, o které se policie zajímá, ale souhrnná hodnota zakázek agentury CzechTourism zveřejněná v registru smluv. "Zcela mylná je také úvaha o dotačním podvodu, protože z technického hlediska ani není možný. Žádné dotace jsem agentuře přidělovat nemohla ani tehdy, ani nyní. Ani CzechTourism ze zákona dotace poskytovat nemůže," uvedla ministryně.

Dostálová, která měla agenturu dříve na starosti jako náměstkyně pro regionální rozvoj, patří podle ČT mezi hlavní podezřelé. Dalšími jsou odvolaný ředitel odboru regionálního partnerství v CzechTourismu Aleš Pangrác a podnikatel, který se podílel na prezentaci závodů na okruhu v Mostě.

Policisté ve druhé polovině listopadu kvůli kauze zajišťovali důkazy například v sídle ministerstva, CzechTourismu, na autodromu v Mostě nebo v agentuře Sport Invest. Domovní prohlídku provedli i u Dostálové, odvezli její služební počítač.