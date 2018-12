Povede kraje i nadále Vildumetzová? Souboje s ní jsou časné, připustil Babiš

Řítí se eurozóna do problémů?

ANO vyzvalo loni na podzim hejtmany, kteří uspěli ve sněmovních volbách, aby nekumulovali funkce. Vildumetzová původně oznámila, že v čele kraje skončí do 31. prosince, čímž by uzavřela i své angažmá v asociaci. Krajský sněm ANO v Karlovarském kraji se ale později usnesl, že by měla v čele kraje zůstat. V listopadu novinářům řekla, že když dostane v hlasování důvěru, další postup zváží.

Babiš dnes prohlásil, že Vildumetzová je velice aktivní předsedkyní. "Stále od nás něco chce a ne úplně vnímá, jak jsou rozdány karty, protože my všichni žijeme z daní," uvedl Babiš.

Souboje s Vildumetzovou jsou podle něj časté. "Bojuje za kraje, já tomu rozumím. Je to na hejtmanech, koho si zvolí, ale určitě si myslím, že paní předsedkyně to dělá dobře, často mám pocit, že ani nepřišla z hnutí ANO," konstatoval premiér.

Vildumetzová se stala předsedkyní krajů po volbách před dvěma lety. V čele asociace nahradila Michala Haška (ČSSD), který tehdy neuhájil pozici v Jihomoravském kraji. Hejtmani před měsícem po jednání s vládou prostřednictvím zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) vyjádřili přání, aby Vildumetzová ve vedení asociace pokračovala. Asociaci od té doby doplnil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).