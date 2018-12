Platy politiků? Senát situaci zkomplikoval, Sněmovnu asi čeká další mimořádná schůze

Řítí se eurozóna do problémů?

Sněmovní verze počítá s tím, že platy vrcholných politiků vzrostou příští rok zhruba o devět procent, nikoli o původně schválenou pětinu. Základní měsíční plat například poslance a senátora by se měl zvýšit o 6500 korun na 82.400 korun místo na 90.600 korun.

Senátní výbor doporučil pro příští rok nárůst základního platu zákonodárce na 84.000 korun měsíčně, v přespříštím roce na 87.300 korun, pokud by i pro rok 2020 zůstal zachován zachován základ pro výpočet platové základny pro příští rok.

Sněmovní verze počítá s tím, že platová základna ještě v příštím roce představovala 2,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. Podle senátního výboru by se měla zvýšit na 2,55násobek v příštím roce a na 2,65násobek v roce 2020. Podle platného zákona měl koeficient vzrůst na 2,75násobek.

Senát se má novelou o platech politiků zabývat na své schůzi příští středu. Pokud by se s návrhem svého výboru ztotožnil, novela o platech politiků by se vrátila k opětovnému projednání poslancům. Není jasné, kdy by o ní rozhodli. Novelu má poté ještě posoudit prezident.

Pirátští poslanci už oznámili, že plánují kvůli novele svolat mimořádnou schůzi Sněmovny mezi Vánocemi a Novým rokem pokud by Senát sněmovní verzi neschválil. "Ale velmi rádi bychom se této nedůstojné taškařici vyhnuli," zdůraznil pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Apeluju na senátory, aby se starali o dobré jméno své instituce a podpořili návrh zákona, který brání nárůstu platu politiků o 20 %. Náš poslanecký klub je připraven sejít se v této věci klidně mezi svátky, ale velmi rádi bychom se této nedůstojné taškařici vyhnuli. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) 6. prosince 2018

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by Sněmovna přehlasovala Senát a prezident Miloš Zeman by následně před koncem roku její rozhodnutí potvrdil.

Jestliže by novela nebyla přijata před koncem letošního roku, nevstoupí v platnost. Je tedy také možné, že vrcholným politikům vzrostou platy od ledna razantněji, ale poté, až bude novela účinná, klesnou.