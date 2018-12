Ruští a čínští špioni v ČR? Zpravodajci jen plácají, důkazy nemají, tvrdí Zeman

BIS tento týden zveřejnila zprávu, v níž varuje před ruskými a čínskými špiony, kteří mimo jiné působí na ruském a čínském velvyslanectví. Čína podle rozvědky využívala ke zpravodajské činnosti i členy delegací. BIS upozornila na lehkovážný přístup českých politiků a státních zaměstnanců, z něhož cizí zpravodajci těží.

Zeman upozornil, že čte i neveřejnou část těchto zpráv, v níž by očekával konkrétní důkazy. "Doufám, že neprozrazuji žádné jiné státní tajemství, než je tajemství o neschopnosti BIS, když vám řeknu, že za těch šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského nebo čínského, špiona," řekl prezident.

BIS podle něj musí přesvědčit veřejnost o své užitečnosti, protože to je způsob jak zachovat nebo i navýšit svůj rozpočet. "Takže, když budou plácat o tom, že se to tady hemží ruskými a čínskými špiony a přitom za šest let nedokázali jednoho jediného špiona chytit, tak je to plácání, ale pro méně informované lidi je to plácání docela přesvědčivé," podotkl Zeman.

BIS prezident zadal jediný úkol, a to odhalovat islámské teroristy v Česku. Zpravodajci ho prý upozorňovali, že je muslimská obec naprosto mírumilovná. V této souvislosti ale Zeman zmínil případ bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, který čelí obvinění z podpory, propagace a financování terorismu. Shehadeh loni opustil Česko, podle médií byl dopaden v Jordánsku. Obvodní soud pro Prahu 5 ho v listopadu poslal do vazby. "Tam, kde mají najít teroristu (...), tam nikoho nenajdou. Vymýšlejí si špiony," dodal Zeman.

Podle kontrarozvědné BIS byli loni výrazně aktivnější čínští zpravodajci, kteří působí pod diplomatickým krytím. Zpravodajskou činnost vykonávají i někteří důstojníci působící v různých delegacích, které přijíždějí do Česka. Nátlakové metody k prosazování čínských zájmů využívali i kariérní diplomaté. Čínský přístup je z toho důvodu podobně hybridní jako v případě Ruska, upozornila BIS. Dodala, že Čína se prostřednictvím "českých entit" snaží narušit jednotnou politiku EU.

Vojenské zpravodajství varuje před čínskou iniciativou nové Hedvábné stezky. Ta se podle zpravodajců kvůli její globální ambici a pravděpodobnosti jednostranné čínské expanze stane zdrojem rostoucích obav představitelů zemí EU. Spolupráci s Čínou a Hedvábnou stezku podporuje právě Zeman.