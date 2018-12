Vedení Asociace krajů ČR beze změn. V čele zůstává Vildumetzová, podpořil ji Čunek

Vildumetzová po znovuzvolení uvedla, že si podporu ostatních hejtmanů a hejtmanek váží. "Výsledek volby je pro mě signálem, že uplynulé dva roky v roli předsedkyně Asociace krajů ČR přinesly jasné výsledky a zároveň je pro mě potvrzením, že hejtmani vidí smysl v tom, abychom v nastavených aktivitách pokračovali. Mou snahou po celou dobu bylo a vždy bude hájit zájmy všech krajů a naplňovat jejich společné cíle," uvedla Vildumetzová.

Na včerejším zasedání Rady Asociace krajů České republiky jsem byla opětovně zvolena předsedkyní Rady AKČR na další, dvouleté funkční období. Velmi si vážím velké podpory ze strany ostatních hejtmanů a hejtmanek,... https://t.co/iae8ivYHmz — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) 7. prosince 2018

Hejtmani už před měsícem po jednání s vládou prostřednictvím zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) vyjádřili přání, aby Vildumetzová ve vedení asociace pokračovala.

Jana Mračková Vildumetzová v minulosti častokrát kritizovala kumulaci vysokých funkcí. Když se na podzim roku 2017 stala i poslankyní, nejprve avizovala, že si jednu z funkcí vybere a že funkci hejtmanky bude do té doby vykonávat jako neuvolněná. To se ale nestalo. V únoru řekla krajským zastupitelům, že rozhodnutí padne nejpozději do konce roku, ale pravděpodobně dříve. To se také nestalo. Stále tak mimo jiné bere dva platy, poslanecký i hejtmanský.

Definitivní oznámení o tom, jak si s funkcemi poslankyně a hejtmanky poradí, tak zřejmě padne na posledním jednání zastupitelstva Karlovarského kraje v tomto roce. Má se konat 13. prosince.

Asociace krajů má 14 členů - 13 hejtmanů a pražského primátora. Vznikla, aby hájila a prosazovala společné zájmy krajů například směrem k vládě a státní správě. Vláda se se členy asociace pravidelně setkává a jedná o problémech v regionech.