Plácání čučkařů? BIS se ostře ohradila proti výrokům Zemana

BIS tento týden zveřejnila zprávu, v níž varuje před ruskými a čínskými špiony, kteří mimo jiné působí na ruském a čínském velvyslanectví. Čína podle rozvědky využívala ke zpravodajské činnosti i členy delegací. BIS upozornila na lehkovážný přístup českých politiků a státních zaměstnanců, z něhož cizí zpravodajci těží.

Podle Zemana ale ve výročních zprávách ale nejsou žádné důkazy o konkrétních ruských nebo čínských špionech v Česku. Ve čtvrtek v TV Barrandov označil výroční zprávu za "plácání" a zpravodajce za "čučkaře". Podle něj BIS naopak selhává v odhalování islámských teroristů na českém území.

Zeman upozornil, že čte i neveřejnou část těchto zpráv, v níž by očekával konkrétní důkazy. "Doufám, že neprozrazuji žádné jiné státní tajemství, než je tajemství o neschopnosti BIS, když vám řeknu, že za těch šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského nebo čínského, špiona," řekl prezident.

Rozvědka Zemanovo tvrzení odmítá. "O všech aktivitách informujeme naše adresáty. Řídí nás vláda a kontroluje sněmovní komise pro kontrolu BIS a výbor pro bezpečnost. Všechny tři orgány nám vyslovily v poslední době jednomyslně poděkování za službu pro ČR," uvedla na twitteru.

Do konfliktu s BIS se Zeman dostal již několikrát. Naposledy letos v říjnu již podruhé odmítl jmenovat do generálské hodností ředitele BIS Michala Koudelku, důvody neuvedl. Podle dřívějších spekulací médií mohly být za nejmenováním Koudelky rozdílné názory BIS a Zemana v kauze otrav novičokem.

Jen pro info prezident #zeman.Ti #cučkaři jsou podle izraelských tajných služeb třetí nejefektivnější služba v EU. A podle Američanů patří dlouhodobě @biscz a UZSI mezi 5 nejlepších služeb v Evropě. Možná to chce méně chodit pařit na ruskou ambasádu a více mluvit se spojenci 😉 — Tomáš Zdechovský MEP (@TomZdechovskyEP) 7. prosince 2018

BIS je zpravodajskou službou, která působí uvnitř českého území. Za úkol má identifikaci, sledování a sběr informací o aktivitách cizí moci a osob jednajících v cizím zájmu na českém území. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří terorismus, organizovaný zločin, kybernetická bezpečnost, ekonomické zájmy státu a ochrana demokracie a ústavnosti.