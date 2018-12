Velký zvrat? Žalobce žádá Švýcary o přezkoumání stavu Babiše ml., syn premiéra navíc přišel o obhájce

Bartončík se podle informací deníku Právo vzdal obhajoby premiérova syna Andreje. Důvodem má být údajný střet zájmů. „Dotazoval jsem se dozorového státního zástupce i vyšetřovatele, zda vnímají mé zastupování obou Babišů jako možný střet zájmů, a bylo mi sděleno, že v tuto chvíli nikoli, ovšem v budoucnu to prý vyloučit nelze. Proto jsem z procesní opatrnosti ukončil zastupování Andreje Babiše mladšího,“ řekl Právu Bartončík.

Obhájce se měl do střetu zájmů dostat v okamžiku kolize dvou aktérů případu, k níž došlo v listopadu. Babiš mladší tehdy opakovaně prohlásil, že jej otcův zaměstnanec a manžel jeho psychiatričky Petr Protopopov nedobrovolně drží na Krymu. Babišův syn nyní písemně souhlasil s dohodou o konci obhajoby, což zprostředkovala jeho matka, bývalá manželka premiéra. Sám Bartončík nebyl s Andrejem Babišem mladším v kontaktu minimálně dva měsíce.

Babišův syn by se naopak mohl dostat do styku se švýcarskými úřady, které měl o přezkoumání jeho zdravotního stavu požádat státní zástupce Jaroslav Šaroch. Redakci Práva to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. Pražské státní zastupitelství odmítlo situaci komentovat. Znalci z oboru psychiatrie by měli posoudit, jestli zdravotní stav opravdu brání Andreji Babišovi mladšímu v účasti na trestním řízení.

Vyšetření ve Švýcarsku by však nemuselo hrát u případného soudu roli. Klasický znalecký posudek totiž mohou vypracovat pouze znalci jmenovaní českými soudy. Babiš mladší se přitom podle informací Práva odmítá vrátit do ČR. „Ryze teoreticky lze říct, že (znalecký posudek ze Švýcarska) půjde přece jen použít jako listinný důkaz, který bude mít nějakou výpovědní hodnotu,“ uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Pod drobnohled úřadů se dostal i sám žalobce Šaroch. Vrchní státní zastupitelství v Praze potvrdilo, že v říjnu iniciovalo provedení vnitřního dohledu, který byl vykonán městským státním zástupcem. Opakovala se tak situace z loňského roku. Tehdy vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová označila délku vyšetřování za „hraničně akceptovatelnou“, za práci podřízených se však tehdy postavila.

Termín ukončení vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, prodloužený do konce probíhajícího roku, nejspíš nebude stačit. „S ohledem na nadále probíhající procesní úkony přichází prodloužení vyšetřování v úvahu a policejní orgán i státní zástupce musí tuto skutečnost zvažovat jako reálnou,“ uvedl Cimbala. Pochybnosti nad délkou kauzy má i bývalá ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. „Určitě tam jsou zbytečné časové prodlevy,“ uvedla pro Právo.