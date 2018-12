Zeman je prostitutka, jeho výroky budeme řešit, vzkazují Hilšer a Fischer. Pak se ozval i Ovčáček

Ve výročních zprávách BIS podle Zemana nejsou žádné důkazy o konkrétních ruských nebo čínských špionech v Česku. V TV Barrandov výroční zprávu za rok 2017 označil za „plácání" a zpravodajce za „čučkaře". Podle něj BIS naopak selhává v odhalování islámských teroristů na českém území. Jeho slova vyvolala reakci nejen BIS ale i některých politiků.

Důrazně se vyjádřil například senátor a někdejší Zemanův soupeř v prezidentské volbě Marek Hilšer. „Zatímco BIS jsou čučkaři, Zeman je politická prostitutka Kremlu, lichvářů a exekutorů. Prostitutky/prostituti nabízejí své tělo za úplatu. O Zemanovi se ví, že jeho kampaň a politickou činnost platí lidé napojení na peníze z Kremlu, lichvářské firmy a exekutoři. Takže promiňte mi to slovo, ale v tomto případě to není urážka, ale použití technického termínu. Který prezident by podrazil bezpečnostní informační službu své země ve prospěch Rusů a Číňanů a hájil tak zájmy cizích mocností? Jedině prezident prostitutka,“ tvrdí senátor.

Přidal se i jeho kolega a další neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer. „Situace je znepokojivá. Prezident republiky přísahal při převzetí úřadu na ústavu České republiky. Dnes je ale k nepoznání. Vystoupil z role nejvyššího ústavního činitele, kterou se zavázal naplňovat,“ varuje senátor. „Ve výboru pro bezpečnost, obranu a zahraniční věci se v Senátu budeme již brzy zabývat výroky prezidenta republiky,“ dodal Fischer.

A ozval se i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Jen pro info prezident #zeman.Ti #cučkaři jsou podle izraelských tajných služeb třetí nejefektivnější služba v EU. A podle Američanů patří dlouhodobě @biscz a UZSI mezi 5 nejlepších služeb v Evropě. Možná to chce méně chodit pařit na ruskou ambasádu a více mluvit se spojenci ,“ poznamenal politik na twitteru.

Právě jeho slova a fakt, že Zdechovského příspěvek sdílela i BIS, vytočil Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka. „BIS na svém oficiálním účtu na Twitteru sdílela tweet europoslance T. Zdechovského, ve kterém je hrubě urážen občany přímo a svobodně zvolený prezident republiky. V demokratické zemi absolutně nepřípustné!“ tvrdí mluvčí.

BIS na svém oficiálním účtu na Twitteru sdílela tweet europoslance T. Zdechovského, ve kterém je hrubě urážen občany přímo a svobodně zvolený prezident republiky. V demokratické zemi absolutně nepřípustné! pic.twitter.com/eZSAtreeDn — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 7. prosince 2018

BIS také v prohlášení odmítla Zemanovo vyjádření, že selhává. „BIS má za sebou úspěšné období. O všech aktivitách informujeme naše adresáty. Řídí nás vláda a kontroluje sněmovní komise pro kontrolu BIS a výbor pro bezpečnost. Všechny tři orgány nám vyslovily v poslední době jednomyslně poděkování za službu pro ČR, uvedla bezpečnostní služba na twitteru.

I za to ji Ovčáček kritizoval. „BIS má tomuto státu sloužit, ne dělat politiku. To přísluší demokraticky zvoleným zástupcům lidu, kterým je BIS podřízena. Stejně tak BIS nepřísluší vměšovat se do vzdělávacího systému a doporučovat, co se nemá vyučovat,“ dodal hradní mluvčí.