Vztahy s papežem drhnou. Nový nuncius chce v ČR jednat o smlouvě s Vatikánem

"Vím, že je na stole diskuse o dohodě mezi Svatým stolcem a Českou republikou," řekl Balvo, který se ve čtvrtek předáním pověřovacích listin prezidentu Miloš Zemanovi oficiálně ujal funkce diplomatického zástupce Vatikánu v Česku. Podotkl, že už má zkušenosti s přípravou smlouvy, při svém předchozím působení v Keni zahájil proces jednání o obdobné dohodě.

Pan prezident dnes na Pražském hradě převzal pověřovací listiny z rukou J. E. Mons. Charlese D. Balva, nového mimořádného a zplnomocněného velvyslance Svatého stolce, se sídlem v Praze. pic.twitter.com/EaWlsVumsC — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 6. prosince 2018

V záležitosti smlouvy mezi Českem a Vatikánem chce navázat na práci svých předchůdců a hodlá také spolupracovat s českými katolíky. Spolupráce s místní církví při přípravě smlouvy je podle něj pravidlem všude ve světě. "Oni jsou ti, kdo zde žijí a znají situaci nejlépe," řekl Balvo. Jednání o smlouvě vnímá jako dlouhodobý úkol a dnes poznamenal, že vzhledem ke svému věku 67 let a tomu, že nunciové slouží do 75 let, má před sebou sedm až osm let práce v Česku.

Po dlouhých letech přerušení diplomatických vztahů byla sice vyjednána smlouva ČR s Vatikánem, nicméně Parlament ČR ji v roce 2003 neschválil. Sněmovně připadalo, že je nevýhodná a narušuje rovnoprávnost církví. Loni šéf vatikánské diplomacie Paul Gallagher uvedl, že dosud neschválená česko-vatikánská smlouva není problémem pro bilaterální vztahy.

Balvo se ujal funkce nuncia ve čtvrtek. ve funkci nahradil Giuseppeho Leanzu, který musel skončit kvůli dosažení 75 let. V minulosti už v Česku působil jako sekretář na nunciatuře, dnes řekl, že návrat vatikánských diplomatů na místo předchozího působení není pravidlem, ale není ani zcela neobvyklý. Uvítal, že se mohl do Česka vrátit, protože má zemi i Prahu rád. Před novináři také na úvod tiskové konference pronesl projev v češtině.

Pro nejbližší dny nový nuncius plánuje schůzky s představiteli katolické církve a seznamování se s aktuální činností nunciatury. O Vánocích, 26. prosince, navštíví na pozvání biskupa Jana Baxanta Litoměřice, kde se zúčastní bohoslužby v katedrále svatého Štěpána.