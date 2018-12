Příspěvek pro nejvíc handicapované se zvýší. Život budou mít snesitelnější, shodli se poslanci

Řítí se eurozóna do problémů?

Změny znovu posoudí horní komora parlamentu, která původně navrhovala jen zvýšení příspěvku u nejvíce postižených. Sněmovní doplnění má zajistit, že příspěvky pro postižené ve dvou nejvyšších stupních nebudou tolik rozdílné vzhledem k tomu, že ani míra postižení se nemusí příliš lišit. Ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová (ČSSD) změny podpořila s tím, že vycházejí z růstu životních nákladů a minimální mzdy.

Sněmovna právě schválila návrh ČSSD na zvýšení příspěvku lidem pečujícím o své blízké se 3. a 4. stupněm postižení! 85 tisíc lidí dostane o 4000 až 6000 korun navíc. Můžeme si to dovolit – minulý rok jsme ušetřili na dávkách v hmotné nouzi 1,2 mld. Letos to vypadá na 2,2 mld! pic.twitter.com/Kcl11LmXDR — Jana Maláčová (@JMalacova) 7. prosince 2018

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připomněla, že částka na zvýšení příspěvku na péči není zahrnuta ve státním rozpočtu a bude ji hledat ve spolupráci s dalšími členy vlády. Maláčová chce finance hledat v ušetřených penězích na dávkách v hmotné nouzi. "Díky tomu můžeme navýšit příspěvek na péči na nepojistné dávky," řekla na tiskové konferenci.

Příspěvek na domácí péči pro lidi v nejtěžším čtvrtém stupni postižení, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhých, by se měl zvýšit od počátku příštího roku. Příspěvek na péči o těžce postižené se má zvýšit od července 2019. Navýšení se bude týkat zhruba 110.000 osob, z toho 25.000 plně závislých, které potřebují celodenní péči. "A na takovouto intenzitu je 19.200 korun minimální hranice z mé perspektivy, uvedla Maláčová.

Příspěvky postiženým ve třetím stupni se podle návrhu Romana Sklenáka (ČSSD) zvýší na 12.800 korun pro dospělé a na 13.900 korun korun pro lidi do 18 let. "Můžeme jejich poměrně těžký život učinit o něco snesitelnější, o něco důstojnější, o něco šťastnější," uvedl Sklenák.

Úspěch má mnoho otců a neúspěch je vždy sirotek :-) Ale důležité je, že Poslanecká sněmovna dnes udělala hodně dobré rozhodnutí! Fakt významně pomohla 85 tisícům těžce zdravotně postiženým a jejich rodinám učinit jejich těžký život o něco snesitelnější, důstojnější a šťastnější. pic.twitter.com/cxq41KXGLx — Roman Sklenák (@RSklenak) 7. prosince 2018

V tříhodinové debatě to výslovně podpořili Piráti, lidovci nebo TOP 09, která neúspěšně navrhovala pravidelnou valorizaci v návaznosti na minimální mzdu. Sněmovna o přípravu valorizace nakonec požádala vládu a dala jí na to čas do září příštího roku.

Mám radost, že pořád existují zákony, na kterých se shodneme napříč stranami. Ohledně zvýšení příspěvků na péči těžce zdravotně postiženým lidem mi přišla celá řada mailů. Jeho schválení je důležitý krok pro zkvalitnění života těch, kteří neměli tolik štěstí jako ostatní. — Stanislav Blaha (@StanislavBlaha) 7. prosince 2018

Nepřijatý konkurenční návrh Lenky Zdražilové (ANO) počítal s nižším nárůstem - o 4000 korun na 17.200 korun pro zcela závislé a o 3000 korun na 11.800 korun u těžce postižených dospělých, respektive na 12.900 korun u dětí a mladistvých. ODS navrhovala zvýšit příspěvek všem bez ohledu na to, kde je ta péče poskytovaná, což by podle občanských demokratů znamenalo navýšení výdajů o celkem 7,5 miliardy korun.

Díky výborné práci našich poslanců @olgarichterova, @lukas_kolarik a Petr Třešňák prošlo zvýšení příspěvku na péči pro lidi s nejtěžším postižením a největšími náklady na #osobniasistence. #hlasujemepro https://t.co/XVIbHlLcwX — Piráti (@PiratskaStrana) 7. prosince 2018

Za poskytnutí terénních sociálních služeb nyní lidé platí 130 korun za hodinu. Ze současného příspěvku tak zaplatí podle senátorů tři a čtvrt hodiny péče denně. Jeho navýšení by jim podle nich umožnilo využít o půldruhé hodiny více.