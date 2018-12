Šéf BIS se nedal útok Zemana líbit: Rozbili jsme síť ruských agentů v ČR, vzkázal Hradu

Řítí se eurozóna do problémů?

"Máme za sebou mimořádně úspěšné období spolupráce s bezpečnostními složkami v České republice i řadu úspěchů ve spolupráci se zahraničními partnery," sdělil Koudelka.

Zmínil, že za posledních pět let zamezila BIS desítkám ruských a čínských zpravodajských důstojníků v jejich činnosti, buď nedoporučením udělení akreditace, nebo jejich odchodem tzv. tichou cestou. "Naše zákonné adresáty jsme například počátkem letošního roku informovali, že se nám podařilo úspěšně rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působící na našem území a zcela tak ochromit její činnost," uvedl.

Aktuální prohlášení ředitele BIS Michala Koudelky k činnosti služby. https://t.co/1V4dxi2kJT — BIS (@biscz) 7. prosince 2018

Zeman ve čtvrtek v TV Barrandov zkritizoval výroční zprávu BIS, v níž rozvědka varuje před ruskými a čínskými špiony. Řekl, že ve výročních zprávách nejsou žádné důkazy o konkrétních ruských nebo čínských špionech v Česku a výroční zprávu za rok 2017 označil za "plácání" a zpravodajce za "čučkaře".

Zeman zmínil, že čte i neveřejnou část těchto zpráv, v níž by očekával konkrétní důkazy. "Doufám, že neprozrazuji žádné jiné státní tajemství, než je tajemství o neschopnosti BIS, když vám řeknu, že za těch šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského nebo čínského, špiona," řekl prezident.

Prezident Zeman kope, kopat nepřestane, ale je mu to prd platný. Díky @biscz za vaši práci👍 https://t.co/GIV6yYTtP6 — Marek Ženíšek (@zenisek_m) 7. prosince 2018

Koudelka pak následně v reakci odhalil rozbití ruské sítě a připomněl i vyhoštění tří ruských zpravodajských důstojníků působících v ČR pod "diplomatickým krytím" v souvislosti s kauzou Skripal.

BIS je podle něj úspěšná i v boji proti terorismu, napomohla například zadržení imáma Samera Shehadeha. "V této souvislosti by však bylo nešťastné vyvolávat neopodstatněné obavy z české muslimské komunity, která je v tuto chvíli klidná a neradikalizovaná," dodal. Podle Zemana ale BIS v odhalování islámských teroristů na českém území selhává.

Do konfliktu s BIS se Zeman dostal již několikrát. Naposledy letos v říjnu již podruhé odmítl jmenovat do generálské hodností ředitele BIS Michala Koudelku, důvody neuvedl. Podle dřívějších spekulací médií mohly být za nejmenováním Koudelky rozdílné názory BIS a Zemana v kauze otrav novičokem.