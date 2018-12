Jurečka to pořádně schytal: To myslíte vážně? To je úpadek, jste trapně šovinistický, naštvali se Češi

Lidovecký poslanec a někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka na sociálních sítích zveřejnil fotku manželského páru, kolem kterého stojí čtrnáct dětí. Žena navíc drží další dvě miminka, zřejmě dvojčátka, na klíně. „Rodina v časech, kdy ženy tak často nebolela hlava,“ píše se u tohoto snímku.

„Tak přátelé, co vy na to?“ zeptal se Jurečka, který má sám doma pět synů, na názor svých followerů a přátel na facebooku. Přidal také mrkající smajlíky.

Zřejmě ani netušil, jaký poprask jeho slova vyvolají. Řada diskutujících zmínila, že dnešní podmínky nastavené státem nejsou pro rodiny s více dětmi právě příznivé. Poukazovali také na to, že v minulosti byla úmrtnost dětí velmi vysoká a tak se řada z nich nedožila dospělosti. Nehledě na to, že takto početná těhotenství ovlivňovala zdraví žen.

Další ale začali obviňovat politika ze zpátečnictví a šovinismu. „Jojo, zlaté časy. Tehdy ženy byly doma u plotny, a když nevařily, tak rodily. A ani se neodvážily manželovi říct ne, když na ně večer skočil. Ještě, že tu máme KDU a politiky s progresivní vizí, jako jste Vy, kteří se nám tuhle krásnou dobu snaží vrátit,“ rýpnul si pan Jan.

To se ale Jurečkovi příliš nelíbilo. „Můžete mně to co jste napsal jakkoliv fakticky doložit?“ zajímalo ho. „Co konkrétně myslíte? Tohle není ta tradiční rodina, za kterou bojujete?“ podivoval se diskutující. „Bojuji za rodinu, ve které mohou rodiče věnovat maximum pro dobrou výchovu svých děti, dát jim dobrý příklad do života, mít tolik děti, na které mají rodiče schopnosti, možnosti, silu, zdraví, ať se mohou maximálně svobodně rozhodnout. Ale ať nejsou trestání ti, dobří obětaví rodiče za to, že mají dětí více,“ poučoval lidovec.

„A sdílení takových hloupých, šovinistických vtipů, dává jaký příklad do života třeba vašim dětem?“ trval na svém pan Jan. „To myslíte vážně? Myslím, že příklad mým dětem dávám svým životem a ne jedním statusem, jestli vám tento vtip vadí, se neobtěžuje to zde komentovat a fakt nemusíte mít starost o výchovu mých děti. Moc děkuji. Myslím, že už 29 let nejsme v době, aby někdo další hodnotil výchovu dětí v rodině, naposledy jsem to zažil ve druhé třídě, když moje maminka musela soudružce ředitelce vysvětlovat “špatnou” výchovu, když jsem na otázku, čím chci být, neřekl ani zedníka, ani kosmonauta, ale faráře. Dík, myslím, ze tuto dobu máme za sebou,“ ukončil debatu Jurečka.

Tento diskutující ale nebyl zdaleka jediný, kdo Jurečku nařkl z nepatřičného chování a narážek. „Panu poslanci prostě vadí, že dneska se muž nemůže kdykoliv vrhnout na ženu vždycky když to na něj přijde, no. To je fakt úpadek...! Bože...“ zlobil se Jakub. „Hodně nešťastný příspěvek,“ přidal se pan Bedřich.

Pod fotkou se objevila i řada vulgárních komentářů. „My na to, že jsi k*kot, bratře Mariane!“ vzkázal Filip. „Děláte si p*del, nebo to myslíte vážně?“ divil se Alois.

Jurečka naštval i spoustu žen a dívek. „Pokud tenhle “vtípek” někomu nepřipadá trapně šovinistický, tak je buď šovinistou sám a nebo už svůj cit vůči bullshitu zatlačil tak daleko, že otupěl. Když se na to koukám, vysílá to ke mně jednoznačný signál 1) dnešní ženy mají negativní vztah k sexu - což je samozřejmě bullshit a 2) dnešní ženy neposlouchají své manžely, tak jak by měly. Sorry, ale nechápu, proč tohle sdílí exministr?!“ podivovala se paní Veronika.

„Nechcete si dát facku? To byly taky časy, kdy ženy byly provdávány proti své vůli. Schválně, kolik dětí vzniklo ze znásilnění mezi manžely,“ přidala se paní Ivana. „Tohle skvěle vystihuje, proč je KDU pro mě nevolitelná, ačkoliv jsem katolička,“ přidala se Sylvie.

„Máte to zapotřebí, pane poslanče? Chcete se rovnat ubožákům typu Čunka a Kubery? Měla jsem o vás lepší mínění. Ale pokud máte potřebu sdílet podobné ubohosti, je to vaše věc ale jistě mi nebudete vyčítat moji reakci,“ vzkázala Jurečkovi paní Eva.