Maláčová má problém s možnou rezignací Dostálové

"Pokud by byla paní ministryně Dostálová trestně stíhaná, tak já říkám úplně upřímně, že v tu chvíli bych měla problém požadovat její odstoupení, protože v té chvíli by to byl nerovný přístup. Protože pan premiér by zůstal a paní ministryně by musela odstoupit," uvedla Maláčová.

V případu jde o údajné nehospodárné chování Dostálové při nákupu mediálního prostoru. Dostálová se jej podle policie dopustila jako náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj před třemi lety. Dostálová tvrzení odmítá.

V soudním příkazu k domovní prohlídce u Dostálové, který ve středu citovala Česká televize, stojí, že ministryně rozhodovala v roce 2016 jako náměstkyně o výdajích agentury CzechTourism ve prospěch vyvolených osob zprostředkovaně a mimo standardní úřední postup. Policisté v listopadu zajišťovali důkazy v sídle ministerstva, CzechTourismu, na autodromu v Mostě nebo v agentuře Sport Invest. Z obydlí Dostálové, která podle ČT patří mezi hlavní podezřelé, odvezli po domovní prohlídce její služební počítač.

K rezignaci vyzvali Dostálovou tento týden představitelé opozičních ODS nebo TOP 09. Babiš se ministryně ale zastal. Řekl, že kauzu vysvětlila, má jeho podporu a k jejímu konci ve vládě nevidí důvod. Dostálová prohlásila, že se cítí absolutně nevinná, nepochybila, všechno může zdokumentovat a plně spolupracuje s policií. Kauza se podle ministryně týká nákupu reklamy v nejvýznamnějších vysílacích časech, například při hokejových mistrovstvích či motocyklových závodech.