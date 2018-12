Tohle už Zeman vážně přehnal? Senát by měl začít jednat o jeho odvolání, vzkazují politici

Řítí se eurozóna do problémů?

Ostré reakce na Zemanova slova přišla především z řad pracovivých politiků. „Moskva vede proti Evropské unii hybridní válku. Vede ji i proti České republice. Prezident Zeman kolaboruje s mocností, která proti nám používá lež. Lež muže byt silnější (a lacinější) než tanky. To je základní princip doktríny ruského generála Gerasimova,“ upozornil europoslanec za TOP 09 Jaromír štětina

Je prý na čase s tím něco udělat. „Senát PČR by měl sehrát svou roli pojistky demokracie a zahájit proces odvolání Miloše Zemana z funkce prezidenta. Byl jsem deset let členem Senátu a proto si dovoluji požádat své senátní kolegy, aby činili. Je to v zájmu země i v zájmu zdraví starého člověka,“ dodal Štětina.

Nadšený slovy prezidenta republiky není ani předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Zeman pro ruskou TV řekl, že protiruské sankce jsou k ničemu. Řekl to v momentě, kdy se v EU vážně debatuje o jejich zpřísnění kvůli ruské agresi v Azovském moři. U prokremelského prezidenta ale nemůže takový postoj už snad ani překvapit,“ posteskl si.

A přidal se i místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Zeman v ruské televizi: EU nemá vůdce a protiruské sankce jsou zbytečné. No, díky bohu, že nemáme takového vůdce jakým je např. Vladimír Putin. A pokud jsou sankce tak zbytečné, pak Kremlu určitě nevadí a vše je v pořádku,“ rýpnul si politik.

„Senát by měl začít: podle posledních vystoupení prezidenta Zemana je jasné, že jeho už jedinou a poslední životní metou je provokovat svoje oponenty, a to za jakoukoli cenu. Cena za napadení BIS už patří k těm enormním. Nadávky na Kalouska a pražskou kavárnu už nestačí, tak jeho vykutálení poradci ho navedli k dalšímu utažení šroubu. Ale poslední chování už je přes vint. S vědomím toho, že Zeman je vrchním velitelem armády, by Senát měl začít jednat o jeho odvolání. Cena, kterou za řádění nevypočitatelného prezidenta platíme, už je veliká,“ postěžoval si politik TOP 09 František Laudát.

„Zeman v ruskou TV: EU nemá vůdce a protiruské sankce jsou zbytečné. P. Zeman jasně proti vládní politice, na obranu Ukrajiny neřekl nikdy slovo,o ruské anexi mlčí,čachry s novičokem poskytuje Rusům aktivní alibi. Posl. sněmovna by měla přijmout důrazné odsouzení Zemanových výroků,“ přidal se europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

A ozvala se i lékařka a exministryní pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková. „Vlastizrádce a lhář. Zeman nechce být "provincií" EU, ale Ruska. Prý Česko prodává svojí svobodu za evropské peníze. V rozhovoru pro Putinovskou televizi NTV Miloš Zeman řekl, ze sankce EU uvalené na Rusko za rozpoutání války na Ukrajině jsou zbytečné. Podpořil ruskou protizápadní paranoiou, kritizoval rozšíření NATO směrem na Východ. Podotkl, že jed novičok se vyráběl a testoval v Česku. Slíbil, že Visegrádská skupina bude i nadále bojovat proti EU. To, že hraje na Putinově straně proti EU a NATO, je jasné,“ myslí si politička.

„Nevím ale, proč oslovoval ruskou novinářku "Má milá". Proputinský novinář totiž nepodléhá "vyhubení" jako ostatní. Novinářka přirovnala Zemana k "boxeru v ringu" a pochválila ho za to, že jako jediný mluví pravdu. Zeman souhlasil a naznačil, že je hrdinou naší doby. Těžce nabytou svobodu a nezávislost Zeman odevzdává Rusko. Je zajímavé, že se během rozhovoru spustily sirény systému varování obyvatelstva,“ dodala Stehlíková.