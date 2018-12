Účelovka nebo spiknutí? Zeman o BIS lže, nebo vůbec neví, o čem mluví, tvrdí Zdechovský

V pátek jste zveřejnil tweet směřovaný prezidentu Zemanovi. Nebylo tomu tak poprvé, učinil jste tak již při kauze Novičok. Myslíte, že prezident Zeman v obou těchto případech kope za zájmy cizích zemí (Rusko, Čína)? Ve zmíněném příspěvku jej rovněž vyzýváte, aby méně "chodil pařit na ruskou ambasádu a více mluvil se spojenci".

Myslím si, že práci BIS buď nezná, nebo se soustavně snaží o ní nemluvit pravdu. Jeho opakovaná snaha napadat naší českou Bezpečnostní informační službu je podle mě naprosto bezprecedentní jednání někoho, kdo se snaží vystupovat jako „vlastenec“.

Osobně znám práci BIS dlouho a vím, jaké množství úkolů musí plnit. A opravdu nás nehlídají žádní hochštapleři, ale lidé, kteří prochází tím nejlepším a mnohdy velmi náročným zpravodajským výcvikem. To, že jsme o jejich práci v minulosti nikdy neslyšeli, znamená, že svou práci dělají naprosto skvěle. Více k tomu není třeba dodávat. Každý, kdo tu práci zná, tak musí má slova potvrdit.

BIS ve své výroční zprávě varuje před lehkovážným přístupem českých politiků k těmto hrozbám. Zapadá do toho podle vás i chování prezidenta Zemana? Cítil jste povinnost zastat se v tomto případě práce BIS?

Tím, že působím ve výboru Evropského parlamentu, který se zabývá bezpečností, znám daleko více detailů z práce bezpečnostních složek. Velmi často se potkávám s lidmi, kteří jsou vysoce postavenými představiteli našich spojeneckých bezpečnostních služeb a NATO. Znám tak jejich názor na naše složky a jejich práci. Proto nevidím jediný důvod, abych ho veřejně neřekl. Jak BIS, tak ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace) i VOZ (Vojenské zpravodajství) patří ke špičce. Poměr cena/výkon je v Evropě naprosto výjimečný. Máme být na co hrdí.

Retweetoval jste i příspěvek 1. místopředsedy vaší strany Mariana Jurečky? Předpokládáte, že podobný názor na prezidenta Zemana sdílí celá členská základna KDU-ČSL?

V KDU-ČSL je řada členů, kteří Miloše Zemana volili z důvodu, že byli přesvědčeni jeho proevropským a proatlantickým směřováním. U řady z nich v posledních dnech slyším, že to byla jejich největší chyba. Jsem člověk, co byl vychován k úctě k představitelům tohoto státu. O to více mi je současná situace nepříjemná, ale prostě už nemohu mlčet. Na rozdíl od kolegů šetřím kritikou, ale v tomto případě to lze již těžko.

Ve středu je na programu schůze Evropského parlamentu na téma střetu zájmů Andreje Babiše. Co od ní očekáváte a hodláte se např. zapojit do diskuse? Pokud ano, co máte v plánu říct svým kolegům ze zahraničí?



O tom, zda dostanu slovo nebo ne, rozhodne moje skupina (Evropská lidová strana, do níž patří i lidovečtí europoslanci – pozn.red.) v pondělí. Zatím mohu říct, že se systematicky věnuji 4 roky transparentnosti a střetu zájmu politiků. Současný stav v České republice je podle mě neobhajitelný. Andrej Babiš si musí vybrat, zda bude podnikatel beroucí dotace z Evropské unie, nebo politik. Obě funkce jsou neslučitelné.

Podle informací ČTK nebudou europoslanci k tomuto tématu přijímat žádnou rezoluci. Mrzí vás to?

Ne, nemrzí. Jedná se o běžný postup, který byl uplatněn například v případě Maďarska nebo Malty. Nejdříve se věc projedná na plénu a dá se Evropské komisi dostatek času, aby ve věci zjednala nápravu. Pokud tak neučiní, přijme se usnesení směrem ke komisi a k radě. Tudíž pan premiér nemůže nic říci ani o účelovce, ani o spiknutí. Procedura v Evropském parlamentu bude naprosto standardní.