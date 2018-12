Odvolání Miloše Zemana? Vždyť má pravdu, rvou se za prezidenta známé tváře

Kdy budeme chodit do důchodu? Odborníci to spočítali a není to hezký pohled

„Sankce jsou vždy zbytečné. Ničemu nepomáhají, naopak poškozují obě strany, ne jen jednu. Z ekonomického i z politického hlediska," zopakoval Zeman své známé odmítavé stanovisko k sankcím vůči Rusku. Naznačil přitom možnost, že by se o jejich ukončení v EU mohla zasloužit například Itálie, nebo visegrádská skupina.

A zatímco pravicoví politici jej ostře zkritizovali a někteře dokonce mluvili o tom, že by Senát PČR by měl sehrát svou roli pojistky demokracie a zahájit proces odvolání Miloše Zemana z funkce prezidenta. Jenže řada dalších politiků naopak s hlavou státu souhlasí.

„Souhlasím s panem prezidentem, ohledně protiruských ekonomických sankcí čerstvá zkušenost z návštěvy Kazaně a debaty s našimi podnikateli - byznys sbírají NĚMECKÉ firmy (také členská země EU), vrtulníky ze zdejšího vrtulníkového závodu pro Afghánistán platí USA, ve zdejších ekonomických zónách rozvíjejí svoje podnikání firmy z celého světa (včetně západního)... samozřejmě můžeme být dále za Hujery jako v posledních týdnech,ale proč se tak nechová např. Německo? Hovořím o příležitostech a podpoře vlády pro NAŠE firmy a podnikatele z ČR, až mně bude v diskusi někdo nadávat do ruských švábů,“ zdůraznil sociální demokrat Michal Hašek.

Ozval se i jeho kolega z platformy Zachraňme ČSSD Jiří Zimola. „Kdyby se náš pan ministr zahraničí nechoval jako loutka nějakého ambiciózního probruselského europoslance, ale jako skutečný obhájce českých zájmů, možná by i zasáhl. Co vy na to, pane vicepremiére?“ střílel do vlastních řad Zimola. Šéfem české diplomacie je sociální demokrat Tomáš Petříček, kterého podle některých názorů ovládá europoslanec Miroslav Poche (ČSSD). Svůj vzkaz přitom Zimola směřoval na vicepremiéra, kterým je jeho stranický šéf Jan Hamáček.

Podporu Zemanovi vyjádřilo také hnutí Svoboda a přímá demokracie. „Naprosto souhlasím s prezidentem Zemanem, že sankce proti Rusku jsou nesmysl. Je třeba je zrušit. Nic neřeší a je nutné přestat slepě podporovat katastrofální politiku, kterou na Ukrajině od státního převratu v roce 2013 provádí klany místních oligarchů. Formovat Ukrajinu jako protiruské nástupiště je šílenství a Ukrajina na to doplácí a doplatí,“ varuje místopředseda SPD Radim Fiala.

Přesto má vůči Zemanovi určité výtky. „Odmítáme, aby tuto politiku platila Česká republika nebo ještě hůře, aby nás vtahovala Ukrajina do války. Naprosto, ale nesouhlasím s panem prezidentem, že dnešní EU chybí vůdci. V Evropě jsou silní politici. Jsou to zástupci vlasteneckých stran bojující proti tupé neomarxistické EU. Pan prezident je pro EU a dříve podporoval zavedení eura,“ dodal Fiala.