Vstup Srbska do EU? Babiš chce rychlejší tah na branku, v Praze jednal s Brnabičovou

Kdy budeme chodit do důchodu? Odborníci to spočítali a není to hezký pohled

"Evropská unie musí mít jasný plán, jasnou strategii, na jakém teritoriu má působit," řekl Babiš. Podle něho Srbsko a ostatní země západního Balkánu patří nejen do EU, ale i do schengenského prostoru bez vnitřních hraničních kontrol. Vyjádřil pochopení pro srbské stanovisko, že rozhovory o vstupu nepostupují dostatečně rychle. "Doufejme, že se to změní a rozhovory naberou rychlejší tah na branku," řekl.

Brnabičová poděkovala Česku za podporu úsilí Srbska o vstup do EU, stejnou podporu vnímá i u ostatních středoevropských států. "Potřebujeme, aby v Bruselu byl nějaký partner, který by obrátil pozornost na nás a ukazoval, jaké přínosy bude mít EU z rozšíření," řekla. Podle ní by rozšíření unie o balkánské státy zajistilo stabilitu a hospodářský rozvoj regionu, který nyní je v evropském sousedství.

Předseda vlády @AndrejBabis ujistil srbskou premiérku @AnaBrnabic, že Česká republika podporuje vstup Srbska do Evropské unie a do schengenského prostoru. Ocenil také, že se podařilo dořešit historický srbský dluh vůči Česku. pic.twitter.com/e4BPCSlHzx — Úřad vlády ČR (@strakovka) 10. prosince 2018

Babiš s Brnabičovou jednali i o migraci, která znamenala pro Srbsko významný problém zejména v roce 2015, kdy přes zemi prošlo přes milion migrantů směřujících do EU. Srbská premiérka poděkovala Česku za to, že vyslalo policisty na pomoc srbským kolegům. Podle Babiše je Česko připraveno kdykoli tuto pomoc zopakovat, pokud o ni Bělehrad požádá.

Předsedové vlád jednali také o hospodářské spolupráci obou zemí. Podle Baiše mají české firmy zájem o spolupráci zejména v oblasti obchodu, energetiky a přírodních zdrojů. Zmínil také možnou spolupráci při těžbě lithia, neboť v Srbsku byla objevena ložiska této strategické suroviny a Bělehrad jedná s konkrétními firmami o jejím využití. Česko by podle Babiše mohlo v této oblasti využít srbské zkušenosti.