Babiš zůstane v registru StB. A Kalousek, Pospíšil či Zdechovský už ostře reagují

Babiš se na Evropský soud pro lidská práva obrátil letos 14. června letošního roku. Obsah jeho stížnosti není znám, ale vzhledem k tomu, že se obrátil na tuto instituci, musel argumentovat porušením svých práv v řízení před slovenskými soudy.

Na Slovensku je Babiš veden v seznamu bývalých agentů StB, po vstupu do politiky se snažil u slovenských soudů o výmaz svého jména z databáze. Soudy daly nejprve Babišovi za pravdu, po nálezu slovenského Ústavního soudu ale musely rozhodnout, že jméno agenta Bureše v registru zůstane.

Informace o tom, že Babiš se svou stížností ve Štrasburku neuspěl, by se podle Respektu měla objevit v soudní veřejné databázi během několika týdnů. Znamená to, že Babišova soudní pře je definitivně u konce, Je ale možné, že vyvolá novou při, ve které se zaměří na Slovenskou republiku, nikoliv už na Ústav paměti národa SR.

Na zprávu už zareagovala řada českých politiků. „Gratuluji @AndrejBabis k potvrzení ESLP z Štrasburku, že byl a navždy bude právem vedený jako estébák! Už slyším ta slova: #kampaň #účelovka #spiknutí :-DDD A doufám, že za to může @kalousek,“ vysmál se českému premiérovi na twitteru europoslanec Tomáš Zdechovský.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil v reakci uvedl, že Andrej Babiš se už nálepky agenta StB nezbaví. „Evropský soud pro lidská práva definitivně zamítl jeho stížnost. Je ostudou, že bývalý agent StB, který je navíc trestně stíhaný a čelí obřímu střetu zájmů, je v čele české vlády a rozhoduje o osudu naší země,“ dodal.

„Bohužel to vůbec nic nezmění. Nezbývá než povzdechnout, že kdyby v r. 2014 ČSSD a KDU-ČSL nepodpořily zákon, který dovoluje StBákům sedět ve vládě, nikdy by ve vládě StBák sedět nemohl,“ připomněl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Pro něj je to další kampaň. Jeho voličům je to šumák. Stejně je to i s nejasným způsobem nabytí jeho majetku. Děsivá je ale i jeho současnost: rozhazování na všechny strany z našich daní, střet zájmu, trestní stíhání, ostuda,... To by mělo zajímat všechny,“ myslí si místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

„Nikdy ho nevyškrtnou, nikdy. Nech si to všichni zapamatují, nikdy,“ parafrázoval slova samotného Babiše místopředseda STAN Vít Rakušan. „Co dodat?“ posteskl si nad zprávou jeho stranický šéf Petr Gazdík.

„Evropský soud pro lidská práva opravdu není místem, kde by se svých domnělých práv měli domáhat estébáci (esesáci, kágébáci, agenti Stasi a Securitate atd., je to totéž),“ rýpnul si expremiér Mirek Topolánek.