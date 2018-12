Volby by vyhrálo ANO. Levice oslabuje, tři strany balancují na hraně

Kdy budeme chodit do důchodu? Odborníci to spočítali a není to hezký pohled

"Model Medianu potvrzuje, že kauza se synem Andreje Babiše nevedla k propadu podpory hnutí ANO. Růst podpory hnutí je ale omezený, o jeden procentní bod," uvedli autoři průzkumu.

Výzkumy se ale shodují- ANO v kauzách typu ČH spíše mobilizuje (ač dlouhodobě může ztrácet potenciál), levice doplácí na pozici tolerujícího, který zároveň tratí protestní obrané hlasy pro AB. Na druhé straně z polarizace těží spíš "konkurenti ve vládnutí", než hodnotoví kritici https://t.co/FWfpDpJVv3 — Daniel Prokop (@dan_prokop) 11. prosince 2018

SPD má nyní podle Medianu desetiprocentní podporu a v posledních průzkumech zaznamenává pozvolný nárůst podpory. ČSSD by volilo 7,5 procenta lidí a KSČM má sedm procent, obě strany podle analytiků poslední události oslabily. STAN by přesvědčilo šest procent voličů, KDU-ČSL 5,5 procenta a TOP 09 se pohybuje na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do dolní komory Parlamentu.

"KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oscilují okolo pěti procent. U Starostů lze ale sledovat vzestupnou tendenci, zatímco u TOP 09 dlouhodobě spíše klesající," napsali analytici Medianu.

Kauza Babišova syna podle sociologů vedoucí pozici ANO neohrozila, naopak aktivizovala jeho příznivce. Liberálnější voliči sice částečně přešli k Pirátům a STAN, ANO si jejich ztrátu ale vynahradilo větší podporou od levicových voličů z řad ČSSD a KSČM, kteří výrazně důvěřují Andreji Babišovi, uvedl Median.

Ochotu jít k volbám projevilo 60,5 procenta respondentů, což je obdobná volební účast jako při volbách v loňském roce. O účasti jsou více přesvědčeni starší lidé, dotázaní s vyšším vzděláním a s vyšším příjmem. Naopak s účastí váhají mladší lidé a lidé bez maturity.

Výzkum se uskutečnil od 10. listopadu do 9. prosince na vzorku 1056 respondentů starších 18 let. "Celý vzorek byl dotazován již po zveřejnění nových informací v kauzách premiéra Babiše a v průběhu vládní krize," dodali autoři průzkumu.

Také další agentury nedávno potvrdily, že sněmovní volby by opět vyhrálo ANO. Například podle STEM by hnutí premiéra Babiše v listopadu získalo 35,7 procenta hlasů, druzí by skončili Piráti se ziskem 13,1 procenta a třetí nejsilnější stranou by byla ODS s podporou 12,4 procenta lidí.