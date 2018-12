Šlechtová se mstí Babišovi a Zemanovi? Pořádně si kopla do vlády a dalších politiků

Kdy budeme chodit do důchodu? Odborníci to spočítali a není to hezký pohled

Zdá se, že Šlechotová se občas otevřeně staví proti vládě, v jejímž čele stojí její stranický šéf Andrej Babiš. „Prosím vás, jsem v Bruselu v NATO, tak se mi vybavilo, jak se všichni kdysi zajímali, zda mám prověrku. myslím tak po jednom měsíci, co jsem byla ve funkci. Máme šest měsíců vládu a ti, co by jí měli mít, ji mají? Zajímá to ještě někoho? No nic, zdravím z NATA tweetaře!“ posteskla si na twitteru někdejší ministryně obrany.

U Čechů se ale s pochopením nesetkala. Řada z nich poukázala na to, že právě tuto vládu Šlechtová svým hlasem podpořila. „Pokud jste s vládou nespokojena, tak jako my, máte na rozdíl od nás kromě tweetů spoustu dalších možností. Třeba pro ni nehlasovat v parlamentu ... když už tedy pomineme fakt, že jste AB sama pomáhala do politiky instalovat. Už jste se za to omluvila?“ setřel ji jeden z diskutujících.

„Hlavně, že jste hlasovala pro důvěru vládě, jste směšná,“ vzkázal jí další z Čechů. „Karlo, když Vám tolik věcí na vládě, proč jí držíte i svým hlasem?“ přidal se další. Někteří dokonce začali s ohledem na dřívější postoje Šlechtové a nepokrytý obdiv nejen Babiše, ale i prezidenta Miloše Zemana pochybovat o jejím duševním zdraví, „Hráblo vám? Podivoval se jeden z Čechů.

Do vlády si přitom poslankyně hnutí ANO rýpna i před pár dny. „Zúčastnila jsem se slavnostního nástupu vojáků k oslavám výročí 100 let Hradní stráže na Pražském hradě. Škoda, že nepřišel žádný člen vlády.,“ kritizovala ministry Šlechtová.

Dobrý večer paní Šlechtová. Bez jakékoli provokace, ironie a zloby se Vás chci zeptat, jestli jste si vědoma toho, že jste se v očích velkého množství lidí zařadila mezi ty, u nichž to právě je - jak říkáte - naopak. — Jan Horešovský 🇪🇺 (@hores) 7. prosince 2018

„'Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.' Co se s naší zemí děje, že to především u politiků začíná být naopak?!“ divila se na sociálních sítích Šlechtová. Svá slova zveřejnila po Zemanově výstupu v pořadu Týden s prezidentem, kde hlava státu kritizovala práci Bezpečností informační služby. I tato její slova vyvolala divokou diskuzi, ve které jí Češi připomínali, že dlouho byla součástí stavu, který teď kritizuje. A že Zemana ještě nedávno vášnivě podporovala.

Kromě toho se před týdnem vzepřela svému hnutí. Jako jediná z ANO totiž podpořila vznik vyšetřovací komise, která by se měla zabývat vlivem cizích mocností na český stát. „Podporuji zřízení komise Poslanecké sněmovny k vlivu cizích mocností v naší zemi. Za poslanecký klub ANO jsem jediná. Je spousta informací v utajovaném režimu. Obdobná komise má mnohem větší smysl než některé další, které jsou ve Sněmovně zřízené,“ tvrdila Šlechtová.